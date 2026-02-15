La reacción de Hillary Clinton ante los archivos Epstein: "Es aterrador" + Seguir en









La exsecretaria de Estado reclamó transparencia total, mientras que el expresidente fue citado a testificar en la investigación que lleva adelante la Cámara de Representantes de EEUU

La reacción de Hillary Clinton ante los archivos Epstein: "Es aterrador". Archivo Ambito

La publicación de los nuevos archivos vinculados a las investigaciones sobre Jeffrey Epstein continúa generando un fuerte impacto político y mediático a nivel mundial. En ese contexto, Hillary Clinton calificó como “aterradoras” las revelaciones que surgen de los documentos judiciales que mencionan a líderes occidentales vinculados con el magnate, acusado de encabezar una red de abuso sexual de menores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Es aterrador, y esperamos que se sigan publicando con el paso de los días”, afirmó la exsecretaria de Estado al ser consultada sobre cómo la presunta conducta de dirigentes occidentales reflejada en los archivos afecta los valores de Occidente.

No obstante, Clinton aclaró que la aparición del nombre de una persona en los documentos no implica necesariamente la comisión de un delito, y subrayó la importancia de que la información sea difundida con total transparencia. “La gente debe poder ver su contenido y, si corresponde, exigir responsabilidades”, sostuvo. El escándalo también sacude a Europa, donde miembros de la realeza y funcionarios gubernamentales de distintos países quedaron bajo la lupa tras ser mencionados en los archivos, lo que provocó una ola de repercusiones políticas y mediáticas.

Bill Clinton Jeffrey Epstein Bill Clinton había dicho en 2019 que no mantenía vínculo alguno con Epstein desde hacía más de diez años. Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso de EEUU por el caso Jeffrey Epstein Entre los nombres de alto perfil incluidos en los archivos figura el expresidente de EEUU Bill Clinton, quien junto a su esposa deberá declarar ante la investigación que impulsa la Cámara de Representantes a fines de febrero, luego de varios meses de intercambios.

Desde su entorno, el exmandatario negó reiteradamente cualquier irregularidad vinculada con Epstein. Su portavoz aseguró que Clinton rompió relaciones con el financista antes de que este fuera acusado en 2006 y que desconocía sus actividades delictivas.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sostiene que ambos desobedecieron citaciones para comparecer en persona y declarar sobre sus presuntos vínculos con Epstein, quien fue hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos de tráfico sexual. Ahora, esta citación forma parte de una investigación más amplia sobre la red de contactos de Jeffrey Epstein y los posibles vínculos de distintas figuras públicas con sus delitos. En ese contexto, Bill y Hillary Clinton sostienen que el proceso tiene un trasfondo político y que se utiliza para apuntar contra opositores del presidente Donald Trump, quien mantuvo una relación de amistad con Epstein en el pasado y no fue convocado a declarar.