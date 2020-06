Germán Burgos confirmó que deja el Atlético de Madrid para comenzar su carrera como entrenador

"A la finalización de esta temporada iniciaré mis pasos como primer entrenador. Con más de diez años de experiencia en Primera división, creo que estoy capacitado para dirigir los destinos de un equipo. Tendrá los toques de esos entrenadores que me han formado como futbolista y como persona y que los llevo en el alma: Luis Aragonés, Carlos Griguol, Marcelo Bielsa, el Tolo (Rubén) Gallego. Gente que ha influido en mí, luego tendrá mi impronta", señaló.

En diálogo con el sitio oficial del Atlético de Madrid explicó cómo comunicó su decisión: "Hicimos una reunión con todos y les manifesté la inquietud que tengo. Ellos lo ven normal, es un paso normal de un segundo entrenador que quiere ser primero".

Luego habló con Simeone: "Es un amigo, nos conocemos desde hace mucho tiempo, nos entendemos con señas, con miradas, con cabezazos... He almorzado más con el Cholo que con mi familia. La Selección argentina, los años en el Atlético... es mucho tiempo. Es maravilloso".

"Me llevo el cariño y el respeto de la gente, de los dirigentes, de los jugadores, de los utileros, de los jardineros, de la limpiadora, de Carlos Peña. La gente reconoce la honestidad y ellos ponen el corazón al servicio del club", aseguró.

Al elegir sus mejores momentos en el Atlético dijo: "Los festejos de la gente en Neptuno, esos ríos rojiblancos que bajaban, y luego dos hechos, el abrazo con el Cholo cuando ganamos la Liga, y el último que nos dimos en Anfield".

https://twitter.com/Atleti/status/1268131931901878274 Atléticos, Germán Burgos quiere contarnos algo pic.twitter.com/YJShyPZHm9 — Atlético de Madrid (@Atleti) June 3, 2020

"Y nos debemos el tercero cuando salgamos campeones de la Champions. Porque hay objetivos para cumplir: clasificarnos para la Champions y el sueño de todos de ganar la Champions. Yo soy un perseguidor de sueños y no me va a bastar el tiempo que tengo para hacerlo. Hasta el último minuto que esté aquí quiero seguir los objetivos. Me quiero retirar del Atleti siendo campeón", expresó.

Por último, Burgos comentó: "Tengo este anhelo de ser campeón de Champions y lo voy a ir a buscar. Esto es un hasta luego, no es un adiós. El fútbol dirá si nos volvemos a ver, y a todos les digo que no claudiquen, que sigan luchando, persiguiendo sus sueños. La sociedad no está viviendo una época agradable, no podés darte un abrazo, pero que sigan luchando".