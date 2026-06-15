Mundial 2026: la historia de Vozinha, el arquero de 40 años de Cabo Verde que fue figura ante España

Cabo Verde hizo historia al debutar en una Copa del Mundo empatando ante el vigente campeón de Europa. Su gran figura fue Vozinha, arquero de 40 años que es tendencia en las redes.

Este lunes, Cabo Verde debuto en Mundiales con un histórico empate sin goles ante España, la selección campeona de Europa. En Estados Unidos , la gran figura fue Vozinha, arquero del conjunto africano, que logró mantener el cero en su arco durante casi 100 minutos.

Josimar José Évora Dias , de 40 años , es uno de los jugadores de mayor edad en esta edición del Mundial. Ya ha declarado que el nombre que aparece en su espalda tiene su origen en su infancia, cuando vivía en la isla de São Vicente , en Cabo Verde .

"El apodo viene de mis abuelos. Nunca viví con mis padres. Cuando nací, mi padre estaba en el ejército y mi madre siempre tuvo que trabajar para ganarse la vida. Así que siempre crecí con mis abuelos. En mi barrio, los chicos eran mucho mayores y yo siempre jugaba en la calle, donde me pegaban mucho ", explicó al sitio web de la FIFA.

Josimar José Évora Dias concluyó: "Jugaba muy bien con los pies, era competitivo y rebelde, no le gustaba perder. Recibía muchos golpes, y cuando no podía vengarse , volvía a casa enfadado, con cara de pocos amigos, y se burlaban de él, diciendo que iba a quejarse a sus abuelos".

Cuando inició su carrera como jugador y abandonó Cabo Verde, todavía se llamaba Josimar; sin embargo, se encontró con otro portero con el mismo nombre en Angola. Para evitar confusiones, decidió usar su apodo de la infancia. Además, su verdadero nombre, Josimar, era un homenaje del padre del portero al lateral del Botafogo que jugó con Brasil en el Mundial 1986.

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Porque atajó esta pelota con la verga para mantener el empate parcial de Cabo Verde ante España por el Mundial 2026. Está atajando completamente desnudo el caboverdiano pijudo hijo de re mil puta.pic.twitter.com/hzuL2GZGEO — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) June 15, 2026

Su carrera profesional estuvo marcada principalmente por etapas en equipos más modestos. Descubierto por Batuque, también jugó en Mindelense antes de iniciar su carrera internacional.

A lo largo de los años, jugó en el Progresso de Angola, el Zimbru Chiinu de Moldavia, el AEL Limassol de Chipre, el AS Trenín de Eslovaquia y el Gil Vicente de Portugal, antes de fichar por el Chaves.