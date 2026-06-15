Quién juega hoy en el Mundial 2026: España, Uruguay y Bélgica debutan en la Copa del Mundo + Agregar ámbito en









Con España y Uruguay como grandes atractivos, ocho nuevos seleccionados hacen su debut en la Copa del Mundo. Mirá la programación completa.

España debutará en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde @SEFutbol

El Mundial 2026 ya comenzó y las selecciones van en busca de la conquista. A un día del debut de la Selección argentina, se jugarán cuatro nuevos partidos de la Copa del Mundo. Varios equipos comenzarán su camino mundialista este lunes, como lo son España, Bélgica y Uruguay.

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La actividad comenzará a las 13 horas con el partido entre España y Cabo Verde, que se podrá ver por DSports, DGO y Flow Sports. "La Roja", con Lamine Yamal como estrella, es una de las favoritas al título y comenzará su camino enfrentando a un elenco africano que hará su estreno mundialista absoluto y que quiere dar la sorpresa.

Luego, seguirá a las 16:00, con el duelo entre Bélgica y la Egipto de Mohamed Salah. Si bien los europeos son los favoritos, los egipcios sueñan con dar el golpe de la mano de su gran figura y comenzar su camino en el Mundial con una victoria. Este encuentro se podrá ver a través de DSports 2, TyC Sports, Flow Sports, Paramount+, TyC Sports Play, DGO.

A las 19:00hs será el turno de la Uruguay de Marcelo Bielsa, que hará su debut ante Arabia Saudita. "La Celeste" no atraviesa su mejor momento y quiere hacer valer su jerarquía ante unos asiáticos que ya saben lo que es dar sorpresas, como lo hicieron ante Argentina en Qatar 2022. Este encuentro será transmitido por DSports, TyC Sports, Telefé, Disney+, Paramount+, TyC Sports Play y DGO.

Finalmente, la actividad mundialsta del lunes cerrará con Irán vs Nueva Zelanda, partido que se podrá ver por DSports, TyC Sports, Flow Sports, Paramount+, TyC Sports Play y DGO. Con todos los ojos puestos en Tim Payne, los oceánicos tratarán de dar el golpe ante los asiáticos.

Los partidos del lunes 15 de junio 13:00 España vs Cabo Verde | DSports - DGO - Flow Sports

| DSports - DGO - Flow Sports 16:00 Bélgica vs Egipto | DSports 2 - TyC Sports - Flow Sports - Paramount+ - TyC Sports Play - DGO

| DSports 2 - TyC Sports - Flow Sports - Paramount+ - TyC Sports Play - DGO 19:00 Arabia Saudita vs Uruguay | DSports - TyC Sports - Telefé - Disney+ - Paramount+ - TyC Sports Play - DGO

| DSports - TyC Sports - Telefé - Disney+ - Paramount+ - TyC Sports Play - DGO 22:00 Irán vs Nueva Zelanda | DSports - TyC Sports - Flow Sports - Paramount+ - TyC Sports Play - DGO