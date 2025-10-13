Cabo Verde hace historia y se convierte en el segundo país más pequeño en ir a un Mundial







Un pequeño archipiélago de África está de fiesta: le ganó 3-0 a Esuatini y superó a Camerún en su grupo, clasificando directamente a la próxima Copa del Mundo

Así festejaron en Cabo Verde su primera clasificación a un Mundial. Captura de pantalla de @rafaelescrig en X

Cabo Verde vivió una tarde soñada: tras el empate de Camerún 0 a 0, y su victoria 3 a 0 frente a Esuatini, este lunes se clasificó de forma directa al Mundial 2026 a disputarse en EEUU, Canadá y México. La nación de la costa Atlántica africana, cuenta con poco más de 500.000 habitantes y se convirtió en el segundo país menos poblado en clasificar una copa del mundo, tras Islandia en 2018.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El próximo mundial de 2026 será toda una novedad en cuanto a la cantidad de participantes: 48 selecciones, irán a la cita máxima del futbol, a disputarse en Norteamérica el próximo año. Por esto, serán frecuentes las noticias sobre selecciones que disputarán un Mundial por primera vez. Sin embargo, Cabo Verde tiene la particularidad de que se va a convertir en el segundo país más pequeño en ir a una cita mundialista.



Embed - Rafael Escrig on Instagram: "El pueblo de Cabo Verde y sus jugadores son uno solo." View this post on Instagram A post shared by Rafael Escrig (@rafaelescrig)

Cómo quedó en la clasificatoria Cabo Verde La victoria por 3-0 como local ante Esuatini hizo llegar a los "Tiburones Azules" a 23 puntos de 30 en juego, en esta ronda. Con una sola derrota en los 10 partidos, finalizó como líder y clasificó de forma directa al certamen en Estados Unidos, México y Canadá.

La lengua oficial de Cabo Verde es el portugués, y cuenta con una superficie de poco más de 4.000 kilómetros y apenas 524.000 habitantes. Además, no cuenta con futbolistas en las grandes ligas, exceptuando a Logan Costa, defensa que juega en el Villarreal de España pero sufre de una lesión de ligamentos que lo tiene inactivo desde hace varios meses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sporttvportugal/status/1977796938138272053&partner=&hide_thread=false Apito final e o Estádio Nacional de Cabo Verde vai ao rubro #sporttvportugal #QualificaçãoMundial2026 #CaboVerde pic.twitter.com/tcVbhvmW5a — sport tv (@sporttvportugal) October 13, 2025 El actual plantel tiene futbolistas en la Primera División de Portugal (Casa Pia, Estrela Amadora, Vitoria y Chaves), también uno en la MLS de EEUU, otro en la máxima categoría de Arabia Saudita y luego repartidos en Leganés de la Segunda de España, Istanbul Basaksehir de Turquía o Maccabi Tel Aviv de Israel. Las selecciones de África que jugarán el Mundial 2026 De esta forma, Cabo Verde se suma a Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia y Ghana a la espera de los otros tres clasificados directos a la Copa del Mundo. Luego se disputará el repechaje africano con los cuatro mejores segundos y de allí el ganador pasará al repechaje intercontinental.