El caricaturista que ganó millones al crear a Garfield, el gato más famoso del mundo: quién es Jim Davis

Fue el encargado de crear al gato más famoso del mundo, que lo ayudó a ganar millones debido a la gran popularidad que adquirió.

Davis fue el creador de un personaje que conmovió a millones en todo el mundo.

La vida dentro del mundo del arte es complicada, ya que más allá del talento, lo que se necesita es suerte para poder trascender. Muchos artistas quedan en el camino al no atinar lo que le gusta al público, mientras otros inventan obras o personajes que terminan siendo el favorito de millones de personas.

Jim Davis no tenía buena aceptación con sus primeras creaciones, pero inspirado en un referente de los cómics, encontró la receta para hacer reír a quienes leyeran sus caricaturas: le dio vida a Garfield , el simpático gato que odia los lunes y adora la lasaña.

Jim Davis nació en 1945 en Marion, Indiana, y creció en una granja en Fairmount, rodeado de vacas y 25 gatos . Hijo de Anna y James, su asma lo obligaba a quedarse en casa, donde dibujaba para pasar el tiempo. En la secundaria, publicó sus primeros cómics en el periódico escolar , mostrando un talento innato para el humor gráfico.

Tras estudiar arte en Ball State University, trabajó en publicidad y luego como asistente de Tom Ryan, creador de la tira Tumbleweeds. En 1973, lanzó Gnorm Gnat, un cómic sobre un insecto, pero fracasó porque, según un editor, “nadie se identifica con bichos”. Inspirado por Peanuts , la famosa tira de Charles M. Schulz con Snoopy y Charlie Brown, Davis creó Garfield en 1976, sobre un gato perezoso, su dueño Jon Arbuckle y el perro Odie, debutando en un periódico local de Indiana.

En 1978, Garfield se expandió a 41 periódicos, creciendo a más de 2500 para 2013, un récord Guinness como la tira más publicada. El humor de Garfield, odiando los lunes y amando la lasaña, resonó en los lectores por su simpleza y cotidianeidad. Davis fundó Paws, Inc. en 1981 para gestionar la tira, creando mercancía, series y películas. Se publicó en 80 países, traducida a 30 idiomas, con un alcance global.

El éxito se expandió con Garfield & Friends (1988-1994), 12 especiales de TV como Here Comes Garfield (1982), y películas como Garfield: The Movie (2004), que recaudó 203 millones de dólares. En 2019, ViacomCBS compró Paws, Inc., lanzando una serie animada en Nickelodeon. Davis sigue dibujando Garfield, manteniendo al gato como un ícono que refleja la vida cotidiana con humor.

Cientos de millones: el patrimonio de Jim Davis

La fortuna de Jim Davis se estima en 800 millones de dólares, según distintos medios especializados. La sindicación de Garfield en miles de periódicos genera millones en regalías desde 1978. Paws, Inc., su empresa hasta 2019, manejó licencias de juguetes, ropa y libros, vendida a ViacomCBS por una suma millonaria no revelada.

Vive en una casa en Carmel, Indiana, con un estudio para dibujar. Posee una granja en Fairmount, donde creció, y subasta originales de Garfield desde 2019, generando ingresos extra. Sus propiedades reflejan su conexión con su tierra natal y un estilo de vida sencillo. A través de la Professor Garfield Foundation, Davis dona millones para programas de alfabetización infantil, usando a Garfield en materiales educativos. Apoya escuelas en Indiana y proyectos culturales.