Se lamenta Boca: el refuerzo más caro de su historia no podrá jugar hasta 2026







El refuerzo más caro de la historia de Boca sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que lo dejará fuera de las canchas

Se lamenta Boca: el refuerzo más caro de su historia no podrá jugar hasta 2026

Se confirmó la grave lesión de Alan Velasco, El volante ofensivo de Boca sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y se perderá lo que resta del año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este lunes, las redes sociales del club confirmaron que el refuerzo más caro de la historia de Boca sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que lo dejará fuera de las canchas en lo que resta de este 2025, con Boca apuntando a ganar el Torneo Clausura.

El reemplazante de Velasco será el chileno Carlos Palacios y, así, el entrenador interino Claudio Úbeda pierde a un futbolista que disputó 11 de los 12 partidos de este Torneo Clausura, la mayoría como titular y con un solo gol en su haber que se dio ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

En pararelo a la lesión de Velasco, el plantel boquense se entrenó este lunes en el predio que el club posee en Ezeiza bajo los órdenes de Úbeda, tras lo que fue el fallecimiento del entrenador principal Miguel Ángel Russo el miércoles.

Leandro Paredes está con la Selección El que no estuvo presente en el entrenamiento fue el mediocampista campeón del mundo Leandro Paredes que está con la Selección argentina en el marco de una gira por Estados Unidos por la fecha FIFA.

El oriundo de la localidad de San Justo disputó 63 minutos de partido el viernes ante la selección de Venezuela y, este martes ante Puerto Rico, el mediocampista sería suplente. El exjugador de la Roma de Italia volverá a la Argentina ni bien culmine el encuentro ante los puertorriqueños y el miércoles planea estar disponible para sumar a los entrenamientos vespertinos. El próximo sábado desde las 18 horas, Boca recibirá a Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en lo que será el primer encuentro sin Russo al mando del primer equipo.