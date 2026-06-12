Canadá debuta frente a Bosnia, en un duelo con poca historia en los mundiales: horario, TV y formaciones

Los canadienses abrirán su participación en la cita mundialista ante los europeos desde las 16hs. Más tarde, Los Ángeles recibirá el partido entre los locales y la selección guaraní. En ambos países habrá ceremonias.

Luego del debut de México, Canadá y Bosnia abrirán este viernes sus participaciones en el Mundial 2026 . Será un duelo con poca historia en las Copas del Mundo. En la jornada, también tendrá participación el árbitro Facundo Tello. Más tarde habrá duelo de entrenadores argentinos, con Mauricio Poch e ttino enfrentándose a los guaraníes dirigidos por Gustavo Alfaro.

El primer encuentro de la jornada tendrá lugar en Toronto Stadium cuando se enfrenten los canadienses contra los europeos. La pelota comenzará a rodar a las 16hs, luego del show inicial en el que estarán presentes artistas de la talla de Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Será la tercera participación de Canadá en la historia de los mundiales tras las ediciones de 1986 y 2022, un dato que entusiasma entre los fanáticos argentinos ya que en ambas oportunidades se consagró campeona la Albiceleste: en la primera oportunidad, los capitaneados por Diego Maradona vencieron 3 a 2 a Alemania en México, mientras que en la última edición Lionel Messi guió al equipo en el triunfo ante Francia.

Bosnia tendrá su segunda experiencia en mundiales. La primera tuvo lugar en Brasil 2014. En Fase de Grupos se enfrentó a la Argentina en un encuentro que terminó 2 a 1 a favor del equipo dirigido por Alejandro Sabella, quienes llegarían a la final ante Alemania, con victoria para los europeos por penales.

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El Toronto Stadium albergará el encuentro entre canadienses y bosnios. Será el primer encuentro de la Copa Mundial de la FIFA. La ciudad ya organizó partidos de la Copa Mundial Sub-17, la Copa Mundial Sub-20 y la Copa Mundial Femenina Sub-20.

Canadá y Bosnia: probables formaciones, horario y TV

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Liam Millar, Tajon Buchanan; Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Bosnia: Nikola Vasilj; Amar Dedi, Nikola Kati, Tarik Muharemovi, Sead Kolašinac; Esmir Bajraktarevi, Benjamin Tahirovi, Ivan Šunji, Amar Memi; Ermedin Demirovi y Edin Deko. DT: Sergej Barbarez.

Horario: 16hs

TV: ESPN y D Sports

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

VAR: Hernán Mastrangelo (ARG)

Estadio: Toronto Stadium

Mauricio Pochettino Jamie Sabau/Getty Images Jamie Sabau/Getty Images

EEUU abre el Mundial ante Paraguay

Por la noche de Argentina, la tercera sede del Mundial 2026 recibirá su primer partido: Estados Unidos enfrentará a Paraguay. El encuentro se llevará a cabo en Los Angeles Stadium desde las 22hs de Argentina.

Como condimento especial, en el partido debut se enfrentarán los entrenadores argentinos Mauricio Pochettino, por el lado de EEUU, y Gustavo Alfaro, que estará en el banco de Paraguay. En la previa, la ceremonia contará con la presencia de artistas de la talla de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

En los últimos amistosos, EEUU dejó más dudas que certezas: perdió frente a Alemania por 1-2, contra Portugal por 0-2 y tuvo una dura caída ante Bélgica por (2-5. Sin embargo, en el último antecedente contra Paraguay en noviembre pasado se impuso por 2-1.

La Albirroja llega al debut en Los Ángeles con una goleada por 4-0 ante Nicaragua. Fiel al estilo de su entrenador, los paraguayos prometen dar batalla y buscarán asestarle un golpe a los locales frente a sus fanáticos.

EEUU y Paraguay: probables formaciones, horario y TV

Estados Unidos: Matt Freese; Chris Richards, Tim Ream, Alex Freeman; Antonee Robinson, Weston McKennie, Tyler Adams, Serginho Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic, Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez, Damián Bobadilla; Mauricio Magalhaes o Gustavo Caballero, Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

Horario: 22hs

TV: ESPN, Telefé y TyCSports

Estadio: Los Angeles Stadium