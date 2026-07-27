Emotivo homenaje a Lisandro Martínez en Gualeguay: "Mostramos lo que significa ser argentino" + Agregar ámbito en









El defensor de la Selección argentina fue recibido por una multitud en su ciudad natal tras el Mundial 2026 y destacó el orgullo de representar al país.

Lisandro Martínez recibió un emotivo homenaje

El regreso de Lisandro Martínez a Gualeguay, Entre Ríos, estuvo marcado por un emotivo homenaje organizado por vecinos y autoridades para celebrar su trayectoria con la Selección argentina. El defensor fue ovacionado por una multitud que se acercó para acompañarlo tras su participación en el Mundial 2026.

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El evento incluyó shows musicales, un escenario central y pantallas gigantes, en un clima festivo donde predominaron las banderas argentinas y el reconocimiento a uno de los referentes del equipo nacional.

Homenaje a Lisandro Martínez: un mensaje que va más allá del resultado Durante su discurso, el futbolista destacó el valor del recorrido realizado en el torneo, pese a la derrota en la final frente a España. “Aunque no se haya ganado, logramos cosas muy importantes como grupo”, expresó, en alusión al esfuerzo colectivo y al espíritu demostrado durante la competencia.

Martínez también hizo hincapié en la identidad del equipo y el mensaje que dejaron a nivel internacional. “Pusimos a Argentina en lo más alto y mostramos lo que significa ser argentino”, afirmó ante el aplauso de los presentes.

Lisandro Martínez, uno de las voces más importantes de la Selección argentina. @LisandrMartinez El zaguero, que debió salir en los minutos finales del partido decisivo por una lesión, valoró además la unión generada con los hinchas y el respeto ganado a lo largo del campeonato. En una jornada cargada de emoción, su ciudad natal le devolvió el cariño con un reconocimiento que reflejó el impacto de su historia y su compromiso con la camiseta nacional.