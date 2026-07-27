Dani Olmo cruzó a Ayala por el incidente en la final del Mundial: "Está faltando a la verdad" + Agregar ámbito en









El mediocampista español rompió el silencio luego de las declaraciones del “Ratón” sobre la pelea que mantuvieron después de la final de la Copa del Mundo.

Dani Olmo cruzó a Fabián Ayala tras el conflicto durante la final del Mundial: "Está faltando a la verdad"

El mediocampista español Dani Olmo rompió el silencio sobre el incidente que protagonizó junto al integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina Roberto Fabián Ayala en la final del Mundial 2026 al asegurar que “está faltando a la verdad”.

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Días atrás el “Ratón” dio su versión de los hechos y explicó el porqué de su respuesta, que incluyó un golpe contra el volante ofensivo del Barcelona, flamante campeón con España de la Copa del Mundo luego de vencer 1-0 al combinado albiceleste el pasado domingo 19 de julio.

“Cuando termina el partido lo que veo es que hay una gresca en la mitad de la cancha y tiramos a ir a buscar a nuestros jugadores y que termine de esa manera porque no somos eso y fue una reacción a un dicho, pero ya está”, aseguró Ayala. Y agregó al respecto arrepentido: “Si lo veo, obviamente que le pediré las disculpas en persona”.

Novas imagens surgiram mostrando Roberto Ayala, da Argentina, membro da comissão técnica de Lionel Scaloni, socando Dani Olmo após o fim da partida. pic.twitter.com/1mbmaNNP1y — Gols do Brasileirão ⚽️ (@golsdobrasil1) July 20, 2026 Ante esto, Olmo no se quedó atrás y apuntó contra el miembro del staff que encabeza el entrenador Lionel Scaloni, durante una entrevista con el Diari de Terrassa, al afirmar que “está faltando a la verdad” y que “justificó el puñetazo”.

“Si alguien dice que está arrepentido, pero después justifica un puñetazo diciendo que fue por algo que le dije, seguramente no se arrepiente. Está faltando a la verdad”, afirmó el ex Red Bull Leipzig de Alemania.

Y añadió de forma contundente: “No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad”. No obstante, Olmo eligió dejar de lado la polémica, poner el foco en el aspecto deportivo y referirse al rol que ocupan los futbolistas en la sociedad como ejemplo de las nuevas generaciones: “Cuando mis hijos, mi familia, los aficionados y la gente de Terrassa vean el partido, quiero que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos, pero sobre todo de nuestro comportamiento. La trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y eso conlleva una gran responsabilidad. Pero gracias a Dios, lo realmente importante es que vivimos un Mundial increíble, que el mundo lo vio y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo”, concluyó.