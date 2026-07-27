El mejor gol del Mundial 2026 se lo hicieron a Dibu Martínez en el partido contra Cabo Verde

El defensor recibió el premio Hyundai por su tanto en los 16avos de final y superó a los de Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, y Wilson Isidor, de Haití.

El mejor gol del Mundial 2026 fue el que Sidny Lopes Cabral le marcó a la Selección Argentina en los 16avos de final . El lateral de Cabo Verde convirtió un remate ante Emiliano "Dibu" Martínez para el empate 2-2 en el alargue.

El tanto superó en la votación final a Eldor Shomurodov , de Uzbekistán, y Wilson Isidor , de Haití. El jugador se sumó a la lista de futbolistas que ganaron el premio Gol Hyundai como el argentino Maxi Rodríguez (Alemania 2006), el uruguayo Diego Forlán (Sudáfrica 2010), el colombiano James Rodríguez (Brasil 2014), el francés Benjamin Pavard (Rusia 2018) y el brasileño Richarlison (Qatar 2022).

El gol de Sidny Lopes Cabral llegó en un momento clave del partido. Argentina ganaba 2-1 en el primer tramo del alargue y parecía encaminada a cerrar una clasificación complicada. Pero, a los 103 minutos , el defensor de Cabo Verde apareció como una alternativa ofensiva inesperada.

¡PERO CLARO, TENÍA QUE SER EL DE ÉL! El infernal zapatazo de Sidny Lopes Cabral en el partido entre Argentina - Cabo Verde fue elegido el MEJOR GOL de la Copa del Mundo. ¿Qué te parece? #ESPNMundial | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/swrqLvqEuh

Recibió un envío largo por la banda izquierda, avanzó con la pelota y encontró espacio. En el camino dejó a Alexis Mac Allister y, antes de que pudiera cerrarse la jugada, decidió probar desde afuera del área .

El remate se dirigió al ángulo derecho del arco defendido por el Dibu Martínez que, aunque realizó una volada para intentar alcanzar el disparo, fue imposible atajarlo .

El propio Lopes Cabral explicó cómo vivió la acción después del partido: "En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: 'Vamos a intentarlo'. Tengo buen disparo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté al arco. Busqué ese lugar y conecté un gran tiro".

Sobre la reacción al ver que la pelota terminaba en la red, agregó: "Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia el arco, pensé: '¿Qué acabo de hacer' No lo podía creer. Miré a mis compañeros y todos estaban gritando, con las manos en la cabeza, rebosantes de alegría".

"Eché a correr sin pensar. Entonces me di cuenta de que acababa de marcar un gol espectacular en un Mundial. Todo el mundo sueña con marcar en un Mundial, pero hacerlo de esta manera, en un escenario así y contra un rival de semejante nivel, fue increíble. Estaba realmente feliz", agregó.

El jugador corrió hacia la tribuna para celebrar junto a su familia, pero encontró una situación inesperada: su madre, Teresa, se había desmayado por la emoción del momento.

"Antes del partido les había dicho a mi madre y a mi novia que, si marcaba, correría hacia ellas. Cuando llegué, vi a mi madre llorando; ni siquiera se había dado cuenta de que estaba justo a mi lado. ¡Todo el mundo estaba pendiente de ella porque se había desmayado cuando marqué!", contó

El gol no alcanzó para que Cabo Verde continuara en la competencia, porque Argentina terminó imponiéndose 3-2 con un cabezazo de Cuti Romero.

Además del reconocimiento de FIFA, el joven de 23 años recibió un reconocimiento de Marcelo Vieira, ex futbolista brasileño que jugó en el Real Madrid.

"Después del partido recibí un mensaje de Marcelo. Es uno de mis mayores ídolos. Siempre lo he admirado. Es lateral izquierdo, domina las dos piernas y tiene una técnica extraordinaria", detalló.

Y añadió: "Marcelo me dijo que había votado mi gol como el mejor del torneo y le respondí: '¡Madre mía! Muchísimas gracias. No sé cómo agradecértelo. Estoy muy emocionado y muy honrado de que me hayas visto jugar'. Y él me contestó: 'Ha sido un placer verte jugar; sos muy bueno'. Yo solo podía pensar: 'No lo puedo creer!' Me quedé completamente sorprendido al recibir su mensaje".

Dónde juega Sidny Lopes Cabral

Sidny Lopes Cabral es un futbolista caboverdiano de 23 años que se desempeña como defensor. Antes de dar el salto profesional, militaba en la quinta división de fútbol alemán y atravesó una etapa complicada fuera de las canchas.

Según contó en distintas entrevistas, llegó a vivir en condiciones muy humildes y utilizaba bolsas de basura como cortinas improvisadas mientras intentaba sostener su carrera futbolística.

En 2024, con 22 años, fue incorporado por el FC Viktoria Köln de Alemania, donde ganó protagonismo dentro del equipo. En junio de 2025 pasó al Estrela da Amadora de Portugal, conjunto en el que firmó un contrato hasta 2028.

Pero, sus buenas actuaciones durante la primera mitad de la temporada llamaron la atención del SL Benfica, que lo contrató a fines del año pasado por seis millones de euros.

Su debut con el equipo de Lisboa fue el 4 de enero de 2026, cuando ingresó en el segundo tiempo en la victoria 3-1 frente a Estoril y asistió a Vangelis Pavlidis en uno de los goles. El 25 de enero marcó su primer tanto con el equipo en el triunfo 4-0 ante Estrela da Amadora.

Actualmente juega en el Trabzonspor de Turquía, club al que llegó después de una transferencia de 10 millones de euros.