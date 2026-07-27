El árbitro esloveno Slavko Vincic anunció su retiro tras la final entre Argentina y España del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El referí europeo puso punto final a su carrera profesional inmediatamente después de dirigir la final de la Copa del Mundo en Nueva Jersey.

El árbitro esloveno Slavko Vincic anunció su retiro tras favorecer a España en la final ante Argentina

Slavko Vincic anunció su retiro del arbitraje apenas una semana después de haber dirigido la polémica final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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La noticia fue comunicada oficialmente por la Asociación Eslovena de Fútbol (NZS), que informó que el juez de 46 años decidió poner punto final a su trayectoria después de alcanzar el partido más importante de su carrera.

“Una semana después de la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Slavko Vincic puso fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima del mundo”, informó la entidad.

Además, destacó que el nacido en Maribor se convirtió en el primer árbitro principal esloveno en dirigir una final de una Copa del Mundo, luego de ser elegido por la FIFA para impartir justicia en el duelo entre Argentina y España en East Rutherford. Recordemos que Vincic era el favorito de su compatriota Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, quien amenazó a Infantino con quitarle su apoyo antes de la final del Mundial 2026.

Pese a las críticas, la Asociación Eslovena destacó que la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) eligió a Vincic como el mejor árbitro del Mundial 2026.

La entidad también repasó los principales encuentros de su extensa trayectoria internacional, entre ellos la final de la Europa League 2021/22 entre Eintracht Frankfurt y Rangers y la definición de la Champions League 2023/24 entre Real Madrid y Borussia Dortmund. Vincic también tenía un antecedente especialmente recordado por Argentina: había dirigido la derrota por 2-1 frente a Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022, que hasta la final frente a España había sido la última caída de la “Albiceleste” en una Copa del Mundo. Su último partido terminó siendo el más importante de todos: Vincic cerró su carrera en el MetLife Stadium, dirigiendo una final mundialista que terminó con la consagración española.