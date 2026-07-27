El retiro del árbitro de la final del Mundial 2026 y el dato que coincide con la final del 90

El esloveno dejó el arbitraje profesional una semana después del partido decisivo y fue elegido por la IFFHS como el mejor juez de la Copa del Mundo.

Se retiró Slavko Vincic , el árbitro que dirigió la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El esloveno anunció el cierre de su carrera a los 46 años , solo una semana después de la definición de la Copa del Mundo.

La noticia fue confirmada por la Federación Eslovena de Fútbol , que destacó su trayectoria internacional y los reconocimientos que recibió durante sus últimos años por su trabajo en la FIFA, la Champions League y la Eurocopa .

Su salida coincide con otro encuentro de los Mundiales: al igual que Edgardo Codesal , el juez de la final de Italia 1990 entre la Albiceleste y Alemania , decidió dejar la actividad después de controlar el partido por el título.

Slavko Vincic se retiró del arbitraje después de dirigir el partido más importante de su carrera. El esloveno fue el encargado de controlar la final del Mundial 2026, donde España se impuso 1-0 en tiempo suplementario.

La noticia fue confirmada por la Federación Eslovena de Fútbol (NZS) , que destacó su trayectoria: "Como primer árbitro esloveno, el de Maribor dirigió la gran final del Mundial de 2026 entre España y Argentina en East Rutherford, confirmando su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia. Como broche de oro a su temporada de despedida, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) lo declaró el mejor árbitro del Mundial, y en Italia recibió el prestigioso Premio Giulio Campanati ".

Vini nació el 25 de noviembre de 1979 en Maribor, Eslovenia. Su debut internacional como réferi fue en 2010 y, desde entonces, dirigió encuentros de las principales competiciones organizadas por la UEFA y la FIFA.

Durante su carrera, controló la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund, además del último partido de la Europa League 2022 entre Eintracht Frankfurt y Rangers.

En el Mundial 2026, arbitró cuatro encuentros. Su recorrido en el torneo comenzó con el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos, continuó con la victoria de Argelia por 2-1 ante Jordania y siguió con el triunfo de México 2-0 frente a Ecuador en octavos de final, partido en el que expulsó al defensor Piero Hincapié por taparse la boca mientras hablaba con un rival.

Su última aparición fue la final entre Argentina y España, donde tuvo una actuación que generó opiniones divididas. Le mostró la tarjeta roja a Enzo Fernández y recibió críticas desde el lado argentino por su criterio disciplinario.

Los hinchas de la Albiceleste remarcaron que las cuatro amarillas mostradas durante el partido fueron para futbolistas argentinos y ninguna para jugadores de La Roja.

El dato que coincide con Edgardo Codesal, árbitro de Italia 90

El retiro de Slavko Vini tiene una coincidencia con otra de las finales de los Mundiales. Edgardo Codesal, el árbitro que dirigió la definición de Italia 1990 entre Argentina y Alemania, también puso punto final a su carrera después de haber sido elegido para impartir justicia en el partido.

Nacido en Uruguay y nacionalizado mexicano, Codesal fue designado por la FIFA para dirigir el partido disputado el 8 de julio de 1990 en el estadio Olímpico de Roma. Ese encuentro terminó con victoria de los europeos por 1-0 gracias a un penal sancionado a pocos minutos del final, tras una falta de Roberto Sensini sobre Rudi Völler dentro del área.

Además, ambas jornadas tuvieron otro punto en común relacionado con la disciplina: Vincic mostró cinco tarjetas amarillas a futbolistas de la Albiceleste y ninguna a jugadores españoles. Codesal, por su parte, recibió críticas por no cobrar una infracción de Lothar Matthaeus contra Gabriel Calderón que podría haber cambiado la historia de esa final.

Qué había dicho Codesal 30 años después de la final de Italia

Tres décadas después de la final entre Argentina y Alemania, Edgardo Codesal volvió a hablar sobre el partido que marcó su carrera. El árbitro recordó aquel momento y aseguró que antes de la designación tenía dudas sobre si la FIFA le permitiría dirigir la definición por su origen sudamericano.

En una entrevista con ESPN Radio Fórmula, explicó que pensaba que su procedencia podía jugar en contra: "Tenía mucho temor antes de la designación de la final que por ese aspecto, que sí hay gran rivalidad en el Río de la Plata, pensé que a lo mejor me podrían excluir.

Sin embargo, finalmente fue elegido para dirigir el partido porque representaba a la Concacaf. "Como yo representaba a México y estaba naturalizado, llevaba ya años naturalizado mexicano, la FIFA me hizo el favor de designarme para la final siendo representante de la Concacaf, no siendo un representante sudamericano", detacó.

A pesar de que quedó identificado con la sanción del penal que le dio el título a Alemania, Codesal aseguró que su deseo personal era que la Albiceleste levante la Copa del Mundo: "A mí me hubiera encantado que ganara Argentina por ese acercamiento, inclusive familiar, y por otro lado porque tengo grandes amigos en Argentina".

"De hecho, en el Mundial 86 con el árbitro Carlos Espósito estuvimos juntos en la tribuna en la final, gritando los goles como un aficionado más, a pesar de que había trabajado como asistente en ese Mundial", declaró.

Sobre las críticas que recibió durante años, Codesal reconoció que todavía era un tema sensible. En una entrevista con Todo Pasión contó que dejó de hablar con medios argentinos porque continuaba recibiendo agresiones a través de redes sociales y hasta en su teléfono celular.