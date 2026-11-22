El español buscará su primera consagración en Turín, mientras que el alemán intentará conquistar el torneo por tercera vez. Jugarán desde las 14.

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se enfrentarán este domingo en la final de las ATP Finals, el torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada. El partido se disputará en Turín, Italia, desde las 14 (hora argentina), y podrá verse en vivo por ESPN y Disney+.

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Los dos llegaron a la definición después de superar sus respectivos compromisos de semifinales y mantienen objetivos diferentes para el cierre del calendario. Alcaraz buscará ganar por primera vez el certamen , mientras que Zverev intentará levantar el trofeo por tercera ocasión, después de sus consagraciones en 2018 y 2021.

El encuentro comenzará a las 14 (hora de la Argentina) en el Inalpi Arena de Turín. La transmisión estará a cargo de ESPN y también se podrá seguir a través de la plataforma Disney+.

La definición será el último gran partido individual de la temporada regular del circuito masculino y pondrá frente a frente a dos de los principales protagonistas del tenis internacional. El ganador cerrará el año con uno de los títulos más importantes del calendario.

El primero en conseguir su lugar en el partido decisivo fue Carlos Alcaraz , que tuvo que trabajar durante casi dos horas para superar al estadounidense Ben Shelton. El español perdió el primer set por 6-3, pero reaccionó en el segundo parcial, que se llevó por el mismo resultado.

El español llega a la definición después de eliminar a Ben Shelton en tres sets. Foto: EPA

La definición llegó en el tercer set, donde el murciano dominó el tie-break y se impuso por 7-1. El encuentro duró una hora y 59 minutos y le permitió avanzar a una nueva final del certamen.

Para Alcaraz será una oportunidad de conseguir un título que todavía no figura en su palmarés. En la edición de 2025 también llegó al partido decisivo, pero cayó frente al italiano Jannik Sinner. Ahora intentará cambiar ese desenlace y quedarse con el trofeo por primera vez.

Del otro lado estará Alexander Zverev, que tuvo una semifinal más rápida y venció al ruso Daniil Medvedev por 7-6 (0) y 6-4. El alemán consiguió un contundente 7-0 en el desempate del primer parcial y luego mantuvo la ventaja para cerrar el partido en dos sets.

El tenista buscará su tercera corona en las ATP Finals, después de los títulos que consiguió en 2018 y 2021.

Alexander Zverev intentará conseguir su tercera consagración en el torneo. Gentileza - @alexzverev123

El historial entre Alcaraz y Zverev

La final de Turín marcará el decimocuarto enfrentamiento entre ambos. Hasta el momento, el español domina el historial por 7-6, una diferencia mínima que anticipa un duelo parejo.

Los dos llegan invictos en la fase de grupos. Alcaraz ganó sus tres partidos de la primera etapa y luego eliminó a Shelton, mientras que Zverev también consiguió tres victorias consecutivas antes de dejar en el camino a Medvedev.

Con recorridos similares, la definición tendrá dos objetivos en juego: el español intentará sumar por primera vez el torneo a su colección de títulos y el alemán buscará convertirse en tricampeón.

La Copa Davis, el último compromiso de la temporada

Después de las ATP Finals, el calendario internacional todavía tendrá una competencia importante: la Final 8 de la Copa Davis, que se disputará en Bolonia, Italia, entre el 24 y el 29 de noviembre.

El certamen reunirá a ocho selecciones nacionales que competirán por el título. Los cruces de cuartos de final serán República Checa ante Canadá, Italia frente a Corea del Sur, Gran Bretaña contra Alemania y Austria frente a España.

La definición por equipos marcará el último gran compromiso de la temporada. Después llegará el receso para la mayoría de los tenistas, que comenzarán a preparar el próximo calendario, cuyo primer gran desafío será el Abierto de Australia.