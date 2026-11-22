El capitán argentino protagonizó un tenso cruce con Gonzalo Tapia, quien le bloqueó un lateral. Ambos recibieron tarjeta amarilla en la derrota por 3-0 ante Columbus Crew.

Messi y Gonzalo Tapia protagonizaron un tenso cruce que terminó con ambos amonestados por el árbitro Allen Chapman.

Lionel Messi protagonizó un fuerte cruce con Gonzalo Tapia, exdelantero de River Plate , durante la derrota de Inter Miami por 3-0 ante Columbus Crew, en el primer partido de los playoffs de la MLS . El argentino le lanzó la pelota al rostro después de que el chileno le impidiera sacar rápido un lateral y el árbitro decidió amonestar a ambos.

El episodio ocurrió en el tiempo de descuento de la primera mitad, cuando el conjunto de Florida ya jugaba con diez futbolistas y estaba abajo en el marcador. La reacción de Messi se produjo en medio de un momento de tensión , luego de que Tapia bloqueara la reanudación del juego y evitara que el capitán argentino pusiera la pelota en movimiento.

La secuencia comenzó cuando el rosarino intentó ejecutar rápidamente un lateral para acelerar el ataque de su equipo. Sin embargo, Tapia se interpuso delante de Messi y le impidió continuar con la jugada . Ante esa situación, el capitán de Inter Miami tomó la pelota y se la arrojó directamente al rostro del delantero chileno.

El futbolista de Columbus Crew cayó sobre el césped con una mano en la cara, mientras los jugadores de ambos equipos se acercaron para reclamar ante el árbitro. Allen Chapman intervino y resolvió la situación con una tarjeta amarilla para cada protagonista : Tapia fue sancionado por obstaculizar la reanudación y Messi por conducta antideportiva.

El árbitro Allen Chapman amonestó a Messi y Tapia después del cruce durante el primer tiempo.

El VAR no revisó la acción y el argentino pudo continuar en el encuentro. La decisión también permitió que el capitán de Inter Miami quedara habilitado para disputar el segundo compromiso de la serie.

Después del partido, Tapia se refirió al encontronazo y evitó dar una opinión concluyente sobre una posible expulsión de Messi. "Fue una jugada de partido. No sé si es roja, no soy árbitro para decirlo, es una jugada de partido y quedó ahí", expresó el atacante chileno.

Tapia fue una de las figuras de la goleada de Columbus Crew

El delantero tuvo una actuación determinante en la victoria de su equipo. Abrió el marcador a los nueve minutos del primer tiempo, después de que el arquero Dayne St. Clair cometiera una infracción dentro del área. El propio chileno se hizo cargo del penal y convirtió con un remate bajo por el centro del arco.

En el complemento, Columbus amplió la diferencia a los 52 minutos por intermedio de Taha Habroune, quien recibió una asistencia de Brais Méndez. Seis minutos más tarde, Tapia volvió a convertir para establecer el 3-0 definitivo y completar su doblete.

De esta manera, el ex River terminó como uno de los principales protagonistas de la noche, tanto por su rendimiento ofensivo como por el cruce que mantuvo con Messi.

Lionel Messi recibió la Bota de Oro de la MLS

La derrota tuvo un condimento especial porque el encuentro había comenzado con un reconocimiento para Messi, quien recibió la Bota de Oro de la MLS por segundo año consecutivo, tras finalizar como máximo goleador de la fase regular.

Sin embargo, la celebración quedó rápidamente atrás. Inter Miami tuvo algunas oportunidades para ponerse en ventaja, pero el arquero Patrick Schulte respondió ante dos intentos de Messi: un remate a corta distancia y un tiro libre que buscaba el ángulo. Luis Suárez también participó de las aproximaciones ofensivas, aunque no consiguió cambiar el resultado.

Lionel Messi recibió la Bota de Oro de la MLS por segundo año consecutivo como máximo goleador de la fase regular.

El panorama se complicó todavía más antes del descanso, cuando Gonzalo Luján fue expulsado por doble amonestación antes de los 40 minutos. Ante la inferioridad numérica, el entrenador Cristian Kily González decidió reemplazar a Suárez por Matías Galarza al comienzo del segundo tiempo para reorganizar el equipo.

La primera ronda de los playoffs se disputa al mejor de tres partidos y la diferencia de goles no cuenta para definir la clasificación. Por eso, Columbus Crew necesita una victoria más para avanzar, mientras que Inter Miami está obligado a ganar el próximo encuentro para igualar la serie y forzar un tercer partido.

El segundo compromiso se jugará el viernes en el ScottsMiracle-Gro Field, estadio de Columbus. Si el equipo de Messi consigue imponerse, el eventual desempate se disputará nuevamente en su cancha, ya que terminó segundo en la Conferencia Este, por delante de su rival, que finalizó séptimo.