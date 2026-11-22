El argentino volvió a sumar después de seis carreras, igualó su mejor resultado de la temporada y destacó la experiencia de competir contra las principales escuderías.

Franco Colapinto terminó sexto en el Gran Premio de Las Vegas y consiguió ocho puntos para Alpine , con los que cortó una sequía de seis competencias sin sumar unidades. Después de una carrera con numerosos cambios de posiciones, el argentino destacó haber podido competir contra las principales escuderías de la Fórmula 1 e igualó su mejor resultado de la temporada.

"Es lindo haber peleado con los equipos de adelante", expresó el piloto nacido en Pilar tras la competencia, en la que también celebró el quinto puesto de su compañero Pierre Gasly. El resultado representó una nueva oportunidad para Alpine de sumar unidades importantes en el campeonato.

Colapinto había cruzado la bandera a cuadros en la séptima posición, pero ascendió al sexto lugar por una penalización de diez segundos a Charles Leclerc , quien recibió la sanción por un incidente con su compañero de Ferrari, Lewis Hamilton. De esta manera, el argentino igualó su mejor actuación del año, que había conseguido en el Gran Premio de Canadá.

Después de la competencia, el piloto de Alpine analizó los inconvenientes que sufrió durante las primeras vueltas, especialmente por el comportamiento de los neumáticos blandos.

Colapinto explicó que tuvo dificultades con el agarre de los neumáticos blandos durante las primeras vueltas.

"Con las cubiertas blandas al principio no sé qué pasó, no tenía nada de grip, iba para atrás, bloqueando mucho, patinando y cuando te pasan con las rectas largas y la energía es complicado, porque es como un tren que empieza a pasar. Fue una carrera larga, divertida para ver para los fanáticos", explicó.

Además, se refirió a los duelos que protagonizó durante la prueba y a las complicaciones que le generaron las banderas amarillas. En particular, señaló que tuvo que modificar su ritmo ante una doble bandera amarilla, situación que le hizo perder tiempo respecto de sus rivales.

"Estoy contento con los puntos y el puesto seis y cinco de Pierre, contento con eso. Seguiremos trabajando para las próximas dos fechas que faltan. Es lindo haber peleado con los de adelante, con Leclerc, es difícil cuando empezás a pelear mucho y se corta el tren. Levanté mucho con la doble bandera amarilla y perdí tiempo", sostuvo.

El piloto argentino destacó la experiencia de competir contra Ferrari y otras escuderías de punta.

La estrategia de Alpine y las expectativas antes de largar

Antes de la carrera, Colapinto había anticipado que uno de los principales objetivos era aprovechar la velocidad del monoplaza en las rectas y avanzar posiciones desde la largada. El argentino sabía que tendría a los Ferrari detrás y que debía evitar quedar atrapado en el pelotón.

"Hay dos Ferraris atrás, así que hay que intentar hacer una buena largada e ir para adelante. Ojalá nos ayude la velocidad en las rectas que tenemos", había señalado.

También había reconocido que existían algunas dudas sobre el rendimiento de los neumáticos y el comportamiento del auto durante la competencia.

"No tenemos mucha idea de qué va a pasar en la carrera o cómo estamos en cuanto a degradación, pero habrá que ver qué pasa adelante e intentar aprovechar. Ojalá sea un buen día, intentaremos maximizar las oportunidades y tener un buen resultado. No tener graining con gomas muy frías y aprovechar bien la energía y las rectas, donde la succión va a ser muy importante", explicó antes de salir a pista.

Finalmente, Colapinto valoró el resultado conseguido en el circuito estadounidense y la posibilidad de medirse con pilotos de las principales escuderías: "Fue una carrera divertida para ver. Lindo haber peleado con los equipos de adelante, competir con ellos es una experiencia. Me voy contento con el resultado, buenos puntos para el equipo", concluyó.

Colapinto también festejó el título de Boca

La jornada del argentino había comenzado con otra alegría: la consagración de Boca en la Copa Sudamericana, después de vencer 2-0 a Atlético Mineiro y terminar con una sequía internacional de 18 años.

Durante su caminata por el Las Vegas Strip, rumbo a los preparativos con Alpine, el piloto no ocultó su felicidad por el título del equipo del que es reconocido hincha.

"Arrancamos bien la noche. Sí, lo vi, estoy muy contento. Buen arranque", comentó al ser consultado por la consagración del Xeneize.