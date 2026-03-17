Carlos Bilardo celebró sus 88 años con los campeones de México '86 y Claudia Villafañe + Seguir en









Carlos Bilardo, histórico entrenador de la Selección Argentina, celebró sus 88 años este lunes rodeado de su familia y la presencia exclusiva de algunos campeones del mundo de México 1986.

Carlos Bilardo celebró sus 88 años con los campeones de México '86 y Claudia Villafañe

El entrenador que llevó a la gloria a la Selección Argentina en dicho año festejo en su casa, lejos de la exposición pública, en un contexto marcado por el delicado estado de salud.

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Entre los invitados se destacaron tres pilares del México 1986: Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga y Ricardo Giusti. Además, Claudia Villafañe estuvo en representación de Diego Armando Maradona.

Embed La campeones del 86' visitaron a Bilardo en el día de su cumpleaños pic.twitter.com/sJgJ8AW8DZ — El Enganche (@EngancheDiez) March 17, 2026 Todos compartieron un momento cargado de emoción junto a Bilardo, en una reunión que reflejó un vínculo que trascendió lo estrictamente deportivo.

Ruggeri quien dio a conocer imágenes del encuentro a través de sus redes sociales, acompañado de un mensaje “Felices 88 querido maestro, Carlos Salvador Bilardo. Gracias eternas por marcarnos el camino dentro y fuera de la cancha”, publicó el 'Cabezón'.

Desde hace varios años, Bilardo lucha contra el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurológica que lo mantiene bajo cuidado constante y estricto hermetismo familiar.