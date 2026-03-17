SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
17 de marzo 2026 - 14:02

Carlos Bilardo celebró sus 88 años con los campeones de México '86 y Claudia Villafañe

Carlos Bilardo, histórico entrenador de la Selección Argentina, celebró sus 88 años este lunes rodeado de su familia y la presencia exclusiva de algunos campeones del mundo de México 1986.

Carlos Bilardo celebró sus 88 años con los campeones de México 86 y Claudia Villafañe

Carlos Bilardo celebró sus 88 años con los campeones de México '86 y Claudia Villafañe

El entrenador que llevó a la gloria a la Selección Argentina en dicho año festejo en su casa, lejos de la exposición pública, en un contexto marcado por el delicado estado de salud.

Entre los invitados se destacaron tres pilares del México 1986: Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga y Ricardo Giusti. Además, Claudia Villafañe estuvo en representación de Diego Armando Maradona.

Informate más
Embed

Todos compartieron un momento cargado de emoción junto a Bilardo, en una reunión que reflejó un vínculo que trascendió lo estrictamente deportivo.

Ruggeri quien dio a conocer imágenes del encuentro a través de sus redes sociales, acompañado de un mensaje “Felices 88 querido maestro, Carlos Salvador Bilardo. Gracias eternas por marcarnos el camino dentro y fuera de la cancha”, publicó el 'Cabezón'.

Desde hace varios años, Bilardo lucha contra el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurológica que lo mantiene bajo cuidado constante y estricto hermetismo familiar.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias