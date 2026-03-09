Xavi Hernández afirmó que Lionel Messi estuvo a un paso de volver al Barcelona en enero de 2023 + Seguir en









El exentrenador blaugrana sostuvo que el regreso del capitán argentino estaba encaminado y responsabilizó a Joan Laporta por frenar la operación.

Xavi aseguró que Messi estuvo cerca de volver al Barcelona. NA

El exentrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que Lionel Messi tenía acordado regresar al club en enero de 2023 y que incluso había manifestado su deseo de concretar la vuelta tras el Copa Mundial de la FIFA 2022.

En una entrevista con La Vanguardia, el técnico explicó que mantuvo conversaciones durante meses con el delantero y sostuvo que la operación estaba avanzada y contaba con el visto bueno de La Liga. Según su versión, “Leo estaba fichado” y la ilusión del futbolista por volver al club era clara, por lo que el obstáculo no habría sido económico, como se explicó oficialmente.

Xavi apuntó directamente contra el presidente del club, Joan Laporta, a quien responsabilizó por frenar el regreso. Según relató, el dirigente le expresó en privado que si Messi volvía “le iba a hacer la guerra” y que no podía permitirlo porque la figura del capitán podía afectar su poder dentro de la institución.

Xavi Hernández Reuters.JPG El exentrenador blaugrana sostuvo que el regreso del capitán argentino estaba encaminado y responsabilizó a Joan Laporta por frenar la operación. Reuters El exmediocampista también negó que el entorno del jugador o las reglas financieras del fútbol español hayan sido el problema y afirmó que la negativa surgió de la propia dirigencia. Incluso reveló que el plan contemplaba un cierre simbólico de la carrera de Messi en el estadio de Estadio Olímpico Lluís Companys, con un concepto similar al The Last Dance.

La caída de la negociación, agregó Xavi, afectó temporalmente su relación personal con Messi, ya que el delantero creyó en un primer momento que el entrenador formaba parte del bloqueo. Con el tiempo, sin embargo, el vínculo volvió a recomponerse, aunque el regreso al club nunca volvió a reactivarse.

