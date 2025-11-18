Franco Colapinto cuestionado: el ex campeón de F1 que volvió a criticar su carrera + Seguir en









Un ex piloto de familia de competidores salió a cuestionar la continuidad del pilarense en la escudería francesa para 2026.

Franco Colpainto cuestionado por un ex campeón de Fórmula 1.

La confirmación de Alpine como piloto titular para el 2026, puso a Franco Colapinto otra vez en el foco de los seguidores de la Fórmula 1. A pesar del gran respaldo, algunos ex figuras del automovilismo salieron a cuestionar la decisión. Los comentarios negativos llegaron de un antiguo monarca de la F1, Jacques Villeneuve. El deportista canadiense, quien ganó el título con Williams en 1997, objetó que Alpine haya elegido al argentino para la próxima temporada.

Esta no es la primera vez que el expiloto se refirió al nacido en Pilar con términos negativos. Villeneuve ya cuestionó a Colapinto en mayo de este año. En esa oportunidad, el canadiense se preguntó qué versión del argentino verían en la pista.

entrevista-jacques-villeneuve-2019-f1-soymotor.jpg Quién es Jacques Villeneuve Jacques Joseph Charles Villeneuve es un expiloto y comentarista de automovilismo. El canadiense fue campeón del Campeonato Mundial de Fórmula 1, en 1997 con Williams. Villeneuve obtuvo 11 victorias y 23 podios en 163 grandes premios. El piloto resultó subcampeón mundial en 1996, cuando debutó.

El canadiense también ganó el campeonato de la serie CART World Series, en 1995. También triunfó ese mismo año en las 500 Millas de Indianápolis. Villeneuve quedó segundo en esa famosa carrera en 1994.

Jacques es hijo de Gilles Villeneuve, quien también fue piloto en la Fórmula 1 y falleció en un accidente en 1982. Uno de sus tíos, llamado Jacques "Jacquo" Villeneuve, participó en carreras de Estados Unidos y Canadá. Su tío llegó a ganar una prueba de CART. El joven Jacques siguió los pasos de sus familiares en el automovilismo.

Comenzó su carrera compitiendo en la Fórmula 3 Italiana entre 1989 y 1991. En 1992, participó en la Fórmula 3 Japonesa, donde logró tres victorias y el subcampeonato. Al año siguiente, pasó a la Fórmula Atlantic norteamericana. Allí ganó 5 pruebas y finalizó en el tercer puesto del campeonato. Los dichos de Jacques Villeneuve contra Franco Colapinto El expiloto canadiense apuntó, en particular, hacia la renovación de confianza que el bonaerense de 22 años recibió de su actual equipo. El acuerdo le permitirá comenzar la temporada 2026 como piloto titular. Villeneuve afirmó que la confirmación de Colapinto le recordó la época en que se pagaba a los pilotos para correr. El campeón disparó que el argentino "no es más que un piloto que paga para financiar al equipo". El excampeón canadiense sentenció que los resultados en pista del argentino no justificaron la extensión de contrato con Alpine. Villeneuve declaró que el joven "mostró destellos de velocidad, pero no es constante" Las declaraciones del canadiense llegaron hasta Juan Cruz Álvarez, un expiloto argentino que compartió pista con él en 2009. Álvarez estuvo en Brasil hace días, para acompañar a Colapinto durante el Gran Premio. Álvarez cruzó al canadiense en las redes sociales, donde habitualmente publica mensajes de apoyo. El arrecifeño lanzó un comentario picante en referencia al color de pelo que el canadiense lucía en una foto. Luego, Álvarez comparó la crítica de Villeneuve hacia Colapinto con otra que Ralph Schumacher dedicó a Lewis Hamilton. Álvarez deslizó que "estos ex pilotos resentidos no sólo se la agarran con Franco, es general".