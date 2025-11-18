El seleccionado argentino de rugby logró el objetivo de asegurar su lugar como cabeza de serie para el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Los Pumas aseguraron su lugar como cabeza de serie para el Mundial 2027

Los Pumas vencieron este domingo 33-24 a Escocia en Edimburgo y aseguraron el sexto puesto del ranking de World Rugby , una ubicación clave que los confirma como cabeza de serie para el Mundial 2027 .

Con el triunfo, el seleccionado argentino sumó 0.99 puntos y alcanzó los 85.30 , cifra que ya no puede ser superada por Australia ni por el propio combinado escocés, incluso con un partido pendiente en la ventana internacional.

La victoria llegó tras una remontada sólida del equipo de Felipe Contepomi , que supo reaccionar luego de un inicio adverso y sostuvo el control en los momentos decisivos.

Argentina venía de ganarle a Gales en su primera presentación de noviembre, por lo que este resultado no solo afianza su rendimiento en la gira, sino que también le da aire para el sorteo del 3 de diciembre, donde evitará enfrentar en fase de grupos a potencias como Sudáfrica, Nueva Zelanda, Irlanda, Inglaterra y Francia .

El ranking actualizado mantiene a Sudáfrica como líder con 93.06 puntos , seguida por Nueva Zelanda (91.35), Irlanda (89.83), Inglaterra (88.06) y Francia (86.95).

Detrás aparece Argentina, con 85.30, consolidada entre las mejores diez selecciones del mundo. Más atrás se ubican Australia (81.69), Fiji (81.03), Escocia (80.22) e Italia (78.98).

Los Pumas cerrarán su participación en la ventana de noviembre el próximo domingo 23, cuando enfrenten a Inglaterra desde las 13.10 (hora argentina).

Será el último ensayo antes de encarar un 2026 fundamental en la preparación hacia el Mundial de Australia, donde el equipo nacional llegará fortalecido por esta clasificación como cabeza de serie.