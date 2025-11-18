Se definió el fixture de los octavos de final del Torneo Clausura 2025: cruces, días, horarios y todos los detalles + Seguir en









La Liga Profesional determinó cuándo se jugarán todos los partidos del inicio de los Playoffs del Torneo Clausura.

¿Cuándo juega tu equipo? Días y horarios confirmados para los octavos de final del Torneo ClausuraEl Trofeo de la Liga Profesional

Los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura se disputarán este fin de semana y la Liga Profesional de Fútbol ya confirmó los días y horarios para los cruces.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los primeros enfrentamientos se llevarán a cabo el sábado. En el primer encuentro del día, Vélez recibirá a Argentinos Juniors a partir de las 20, mientras que solo unas horas después, a las 22 Central Córdoba de Santiago del Estero jugará en su estadio ante San Lorenzo.

La actividad continuará el domingo, cuando Rosario Central reciba a Estudiantes de La Plata a partir de las 17:30. Este encuentro será una reedición del partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura, ya que el “Canalla” también había terminado primero y el “Pincha” octavo. En aquella ocasión, el equipo rosarino se impuso por 2-0.

Más tarde, a las 20, será el turno de Boca, que tuvo un gran final de fase regular para terminar primero en la Zona A. Su rival será Talleres de Córdoba, que consiguió una buena regularidad en las últimas fechas para meterse entre los ocho mejores de la Zona B.

El lunes será un día cargado de actividad, ya que se disputarán tres partidos casi uno detrás del otro. Primero se enfrentarán a las 17 Deportivo Riestra y Barracas Central. Más tarde, a las 19:30, se vendrá el plato fuerte de los octavos de final, cuando Racing reciba a River en busca de cortar con su mala racha ante el equipo de Núñez. Finalmente, a las 22, Unión jugará en Santa Fe ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

El último partido correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura se disputará el miércoles, cuando Lanús reciba a Tigre a las 21:30. La fecha de este encuentro se debe a que el “Granate” disputará el sábado la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro de Brasil. El cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura Sábado 22/11: Vélez – Argentinos Juniors a las 20

Central Córdoba (SdE) – San Lorenzo a las 22 Domingo 23/11: Rosario Central – Estudiantes de La Plata a las 17:30

Boca – Talleres de Córdoba a las 20 Lunes 24/11: Deportivo Riestra – Barracas Central a las 17

Racing – River a las 19:30

Unión de Santa Fe – Gimnasia y Esgrima La Plata a las 22 Miércoles 26/11: Lanús – Tigre a las 21:30