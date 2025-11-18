Ciudad colocó deuda por u$s600 millones a una tasa del 7,8%, una de las más bajas de su historia

La operatoria financiera se llevó a cabo bajo legislación internacional de Nueva York. Tuvo como objetivo mejorar el perfil de vencimiento.

El Gobierno porteño, a cargo de Jorge Macri, colocó este martes deuda por un total de u$s600 millones a una tasa del 7,8% en Nueva York. Se trata de emisión de nueva deuda de la Serie 13 del Bono Tango . Según informaron desde CABA, la operación tuvo como objetivo mejorar el perfil de vencimientos.

La colocación se realizó bajo ley inglesa , en tanto que las entidades financieras que participaron fueron BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander como colocadores internacionales y los bancos Galicia, Santander Argentina, Balanz Capital Valores y Banco de la Ciudad de Buenos Aires como colocadores locales.

"Buenos Aires emitió deuda en el mercado internacional a una de las mejores tasas de su historia" , destacó el jefe de Gobierno porteño tras darse a conocer la noticia. La tasa se ubicó apenas por encima de valor histórico de 7,5%.

La operatoria le permitió al Estado porteño mejorar el perfil de vencimientos ya que, según informaron, el nuevo título emitido tendrá una vida promedio de 7 años. "Hoy la Ciudad tiene el menor nivel de endeudamiento de los últimos 12 años. Esa solvencia es la que nos permite acceder a las mejores condiciones al emitir y seguir haciendo las obras que les cambian la vida a los porteños", resaltó Macri.

El ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo, a cargo de la operación -junto con el subsecretario de Finanzas, Abel Fernández Semhan-, calificó de "exitosa" en el mercado internacional. "Hoy la Ciudad logró emitir la nueva Serie 13 del Bono Tango por USD 600 millones a una tasa de 7,8%, una de las más bajas de su historia crediticia y con una mejora sustancial en su perfil de vencimientos", destacó.

El funcionario aseguró que la baja tasa de colocación es producto del "orden de las cuentas públicas y a su excelente reputación crediticia". Además, destacó que en el proceso la Ciudad recibió más oferta de la que salieron a buscar.

En el tiempo reciente, el gobierno porteño redujo el volumen de deuda a partir de la cancelación con fondos propios de capital e intereses. El 1 de junio concretó el vencimiento de la Serie 12 que implicó un desembolso de u$s330 millones. Desde 2017 el stock de deuda se redujo desde los u$s3.442 millones hasta el stock actual de u$s1.188 millones.

"Esta administración tiene, como prioridad, la sustentabilidad de las cuentas públicas. Entre las distintas medidas implementadas para tal fin se destaca un sólido proceso de administración de pasivos y de reducción de nuestro stock de deuda, que hace que hoy la Ciudad de Buenos Aires presente el menor nivel de deuda de los últimos 12 años", recalcaron desde GCBA.