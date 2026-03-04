Chacho Coudet habló por primera vez como entrenador de River: "Comienza un lindo camino juntos, con mucha ilusión"

Eduardo Coudet fue presentado este mediodía como nuevo entrenador de River y habló por primera vez en conferencia de prensa.

Eduardo Coudet llegó al país este miércoles, firmó su contrato con River y este mediodía fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador. En conferencia de prensa, el "Chacho" se manifestó por primera vez en el cargo.

En esa sintonía, aseguró: "Agradecer las palabras de Di Carlo y Enzo. Estoy muy contento de que se haya dado esta situación, ahora simplemente empezar a trabajar. Todavía sin dormir desde ayer, todavía queda trabajo por la tarde. Comienza un lindo camino juntos y con mucha ilusión. Sé la responsabilidad que tengo y lo que implica. Me gusta el lío, así que acá estamos".

En cuanto a su idea de juego, le dejó un mensaje al hincha: "Desde lo futbolístico, si bien decir que conocen el ADN de mis equipos van de la mano del gusto del hincha del club, seguramente de tratar de tener un equipo que sea protagonista como lo pide la historia de River. Como lo intento hacer siempre, más allá de las herramientas o en el club que esté trabajando. Trataremos de arrancar este período de la mejor manera de tratar de contagiarnos, no es una situación fácil, se ha ido el entrenador más grande de la historia del club".

En tanto, reconoció que tuvo una charla con Marcelo Gallardo : "A esto, una mención especial, somos a la antigua, lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo y agradecerle públicamente sus palabras que me hicieron muy bien, se lo agradezco de corazón".

" A partir de eso, mirar hacia delante, tenemos que construir, pensar positivamente y comenzar a trabajar. Lo único que modifica, mejora las cosas y la ilusión es el tiempo y el trabajo. A eso vamos" , cerró.

¿Qué aspecto debe mejorar River según Coudet?

"Yo creo que el fútbol es un todo, así que trataremos de ver en qué aspecto necesitamos darle una mayor importancia, pero no dejan de ser fundamentales todos. Estoy convencido de que hay un gran plante y que las cosas van a salir bien.

"Yo no puedo anticipar nada, simplemente que vamos a trabajar mucho y que tengo total confianza en este plantel. Por eso estoy acá".

¿Qué evaluación hace Coudet del plantel de River?

"Realmente, creo que tenemos un gran plantel. El fútbol son momentos que necesitamos recuperar níveles seguramente, necesitamos la ayuda del hincha desde el resetear. Sé que este club exige mucho, pero necesitamos arrancar de cero todos juntos.

La responsabilidad está acá, sé lo que conlleva el lugar de estar acá y hay que ganar campeonatos, lo respondo yo. No necesito ningún tipo de cobertura ni esquivar ningún tipo de responsabilidad, es así, estar acá es así".

Francescoli contó por qué eligió a Coudet

"En primer lugar, es un exjugador del club, conoce lo que significa River y esta´en el lugar que hoy está, pero sobretodo no hay que minimizar la carrera que ha tenido hasta el momento. Lo que a mí me entusiasmó viendo para trás fue su Racing, su Rosario Central acá, su Alavés también que lo ha hecho de un equipo con pocas posibilidades a un equipo que juega bien. Yo creo que en eso hay que basarse.