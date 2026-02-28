Se acerca Eduardo "Chacho" Coudet a River: firmaría hasta diciembre de 2027 y ya se piensa en su debut + Seguir en









Afirman que el técnico de 51 años viajará el miércoles a Buenos Aires para estampar su firma tras desvincularse del Deportivo Alavés de España. Reemplaza a Marcelo Gallardo.

Coudet debutaría el 12 de marzo, en la visita de River a Huracán por la décima fecha.

Eduardo "Chacho" Coudet se acerca a River Plate. El entrenador, de 51 años, firmaría un contrato con vigencia hasta diciembre de 2027, con posibilidad de extensión hasta 2028 según objetivos deportivos. El acuerdo quedó cerrado tras una reunión formal entre Coudet y el presidente del club, Stefano Di Carlo, el sábado al mediodía.

El técnico dirigió su último partido en el Deportivo Alavés el viernes, en la fecha 26 de La Liga de España, con derrota 2-0 ante Levante como visitante. La salida del entrenador del club español requiere una compensación económica por parte de River, dado que no existe cláusula de rescisión en el contrato. Una vez concretada la desvinculación, Coudet viajará a Buenos Aires el miércoles para formalizar su incorporación.

El cuerpo técnico que acompañaría a Coudet incluye a Patricio Graff y Carlos Fernández como ayudantes de campo, y a Octavio Manera y Guido Cretari como preparadores físicos. La continuidad de Marcelo Barovero como entrenador de arqueros queda supeditada al aval del nuevo DT.

En paralelo, River avanza en una reestructuración del área de fútbol profesional que contempla el regreso de Leonardo Ponzio junto a Enzo Francescoli y la incorporación de un director deportivo.

Cuándo sería el debut de Coudet El debut de Coudet al frente del equipo quedó supeditado al calendario de la Liga Profesional. El lunes, ante Independiente Rivadavia en Mendoza por la octava fecha del Torneo Apertura 2026, el equipo seguirá bajo el interinato de Marcelo Escudero.

Si la medida de fuerza dispuesta por la Liga Profesional se mantiene, el estreno del técnico se produciría el 12 de marzo, en la visita de River a Huracán por la décima fecha. Coudet inició su carrera como entrenador en 2015 en Rosario Central. Desde entonces pasó por Racing Club —donde obtuvo dos títulos—, Xolos de Tijuana, SC Internacional de Porto Alegre en dos ciclos, Celta de Vigo, Atlético Mineiro y Deportivo Alavés. En 460 partidos como técnico registra 207 victorias, 123 empates y 130 derrotas. En River, club donde tuvo dos etapas como futbolista, asumirá como sucesor de Marcelo Gallardo.