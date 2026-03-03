El sucesor de Marcelo Gallardo aterrizará esta semana en el país para firmar hasta diciembre de 2027. El "Millonario" le pagará una rescisión al club español por quitarle al DT. Además, conocé cómo estará conformado su cuerpo técnico.

Cómo será el cuerpo técnico del "Chacho" Coudet en River y cuánto salió su salida de España

Eduardo Coudet será el sucesor de Marcelo Gallardo y en River ya solucionaron la desvinculación del ex entrenador en Deportivo Alavés tras una rápida negociación.

Segun trascendió, la dirigencia de River tendrá que abonar una compensación de un millón de euros al club español para liberar al director técnico argentino. Esto representa la mitad de la pretensión inicial del Alavés, ya que pedía dos millones de euros.

Con la salida resuelta, el "Chacho" aterrizará en Buenos Aires entre miércoles y jueves para asumir el cargo hasta diciembre de 2027 , desembarcando con un cuerpo técnico renovado.

La principal novedad es la incorporación de Damián Musto como ayudante de campo, en reemplazo de Patricio Graff , quien no continuará en el nuevo ciclo en Núñez.

Además, sin confirmación oficial está la chance que Luis “Lucho” González se sume como un segundo ayudante de campo. Ambos compartieron plantel en el “Millonario” durante los años 2003 y 2004, donde consigueron el Torneo Clausura de ambos años.

La llegada de Musto representa un giro respecto de la estructura que el "Chacho" utilizó en España. El exmediocampista, de 38 años, fue dirigido por Coudet en Rosario Central, Club Tijuana e Internacional y se retiró de la actividad profesional el año pasado. Su vínculo con el entrenador y su conocimiento del método de trabajo resultaron determinantes para su incorporación.

El cuerpo técnico se completará con Carlos Miguel Fernández como ayudante, mientras que Octavio Manera y Guido Cretari continuarán como preparadores físicos. En el área de arqueros seguirán Marcelo Barovero y Tato Montes, quienes trabajaron en el último tramo del ciclo anterior.

El debut de Coudet dependerá del calendario del Torneo Apertura. Si no hay modificaciones, su estreno podría darse en la próxima jornada tras el partido ante Independiente Rivadavia, que será dirigido de manera interina por Marcelo Escudero.