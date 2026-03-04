Chacho Coudet llegó a la Argentina y se prepara para asumir en River

El entrenador selló su salida del Alavés de España y retorna al club en el que ya tuvo dos etapas como jugador.

Eduardo Coudet llegó a la Argentina durante la madrugada para iniciar oficialmente su etapa como director técnico de River Plate . Tras su salida del Alavés de España , el técnico arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de las 4.30 , y al mediodía será presentado en el estadio Monumental junto al presidente Stefano Di Carlo y miembros de la dirigencia del club.

Vestido con remera negra y gorra, el Chacho salió por una de las puertas del aeropuerto, saludó a los periodistas y también se detuvo para firmar autógrafos y tomarse fotos con hinchas del club que lo esperaban.

Antes de subirse a un vehículo particular dejó sus primeras palabras: “Fue un viaje largo, contento con lo que se está dando y bueno, para agradecerle al estar y nos vemos en un ratito. Tengo que pasar por casa y voy para el Monumental ”.

Cuando le consultaron si imaginaba recibir el llamado del club de Núñez, respondió con franqueza: “Sinceramente, tiempo atrás no, pero se dio todo muy rápido. Estoy contento y agradecido con River y con toda la gente ”.

Luego de su llegada al país, Coudet se dirigirá por la mañana al Monumental para firmar el contrato que lo unirá con River Plate hasta finales de 2027 . Posteriormente brindará su primera conferencia de prensa en el Salón Auditorio del estadio.

Más tarde se trasladará al River Camp, en Ezeiza, donde tendrá su primer contacto formal con el plantel profesional y comenzará a trabajar con el grupo.

El debut oficial del nuevo entrenador no se producirá este fin de semana debido al paro de actividades impulsado por la AFA. Su estreno en el banco millonario será el jueves 12, cuando desde las 21.30 River visite a Huracán en el estadio Tomás Ducó, en Parque Patricios.

La despedida del Alavés

Antes de dejar España, Coudet publicó una carta de despedida dirigida a los hinchas del Alavés, difundida por el propio club en sus redes sociales.

“Quiero mandarle un gran abrazo a toda la afición de Alavés, soy un agradecido por el respeto. Decirles que el Alavés cuenta a nivel institucional con gente muy trabajadora, con un gran dueño, con una gran directiva y con trabajadores en el día a día que son muy importantes y que logran que este club se sostenga en Primera División", expresó Coudet en sus cuentas.

"Ni hablar del plantel, que deja el 100% y el alma por este club. Esto es una despedida. He respetado y trabajado el 100% de mi capacidad y hoy toca tomar una decisión que siento que es una gran oportunidad y espero no se vea como una falta de respeto. Confíen mucho en este plantel, que las cosas van a ir bien y se va a cumplir el objetivo. Simplemente gracias”, concluyó.

La confirmación de River

El propio Stefano Di Carlo confirmó públicamente la llegada del nuevo entrenador en una entrevista televisiva. “Sí, está confirmado. Mañana haremos el anuncio oficialmente. Si todo sale bien, en torno al mediodía de mañana va a ser”, afirmó.

Tras la salida de Marcelo Gallardo, la dirigencia activó rápidamente el proceso de selección para encontrar reemplazante. El presidente explicó cómo se desarrolló la decisión junto a Enzo Francescoli.

“Primero, a partir de lo de Marcelo, a los dos días, empezamos a conversar con Enzo de manera privada sobre qué hacer, si bien quedaba el partido del jueves para cerrar una etapa. En ese ejercicio Enzo hace un análisis, recordemos que él eligió a Marcelo. Eligió unas pautas, como que debía ser alguien de la casa. Y desde ahí, un proceso de selección más fino, con otras pautas, como que tenga experiencia", detalló.

Chacho tenía el diferencial de haber salido campeón en Argentina. Cuando uno analiza todo el panorama, el método, el foco, la impronta de sus equipos, es un poco lo que buscábamos para adelante“, explicó el dirigente.

Di Carlo también se refirió al final del ciclo de Gallardo: “Un poco es lo que se sabe, lo que todos vemos. Fue un proceso en el que se intentó. Hicimos revisiones en esta segunda etapa, hicimos correcciones. Afrontamos el año con lo que habíamos planteado hacer. Siempre le preguntaba qué pudimos hacer distinto. Y fue no encontrarle la vuelta. Son esas cosas del fútbol“.

La tercera etapa de Eduardo Coudet en River

Coudet no es un desconocido para el mundo River. El exmediocampista jugó en el club entre 1999 y 2004, con un breve paso por Celta de Vigo durante la temporada 2002-2003 antes de regresar a Núñez.

Durante su etapa como futbolista conquistó cinco títulos de Primera División: Apertura 1999, Clausura 2000, Clausura 2002, Clausura 2003 y Clausura 2004.

En total disputó 128 partidos de liga, marcó 19 goles en torneos locales y 27 en todas las competiciones oficiales. Además participó en torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Con ese pasado en la institución y una extensa carrera como entrenador, Eduardo Coudet comienza ahora un nuevo capítulo en River Plate, esta vez desde el banco de suplentes.