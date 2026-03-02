SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

El "Chacho" Eduardo Coudet se despidió del plantel del Alavés: ¿cuándo llega a River?

El "Chacho" dirigió su última práctica en el club español y se despidió de los futbolistas. Los pasos a seguir ahora es viajar a la Argentina y firmar su contrato con River.

Esta mañana, el "Chacho" dirigió su última práctica y se despidió de jugadores y empleados del Deportivo Alavés. Ahora, espera el arreglo final entre los clubes para viajar a la Argentina.

Todos los involucrados coinciden en que su designación como nuevo entrenador del "Millonario" no corre ningún riesgo, pero todavía falta arreglar su desvinculación formal del club español. Lo más probable es que la misma se consiga a través de un resarcimiento económico por la rescisión unilateral de contrato, con dinero aportado por River.

Está pactado que River y Coudet firmen un contrato de casi dos años de duración, hasta diciembre de 2027.

El "Millonario" visitará esta noche a Independiente Rivadavia, en Mendoza, con la conducción técnica interina de Marcelo "Pichi" Escudero. Luego, volverá a Buenos Aires. Se espera que el jueves Coudet conduzca su primera práctica en River.

