River selló la salida de Eduardo Coudet del Alavés y será el reemplazante de Marcelo Gallardo

El conjunto de Nuñez debió resarcir económicamente al club español. El DT viajará entre el miércoles y el jueves para asumir el mando del plantel.

River Plate cerró las gestiones necesarias para concretar la llegada de Eduardo Coudet como nuevo entrenador . La dirigencia acordó abonar un resarcimiento económico al Alavés de España , lo que permitió destrabar la desvinculación del técnico y dejar el camino libre para que asuma como reemplazante de Marcelo Gallardo .

El entrenador, de 51 años , tiene previsto arribar a la Argentina entre miércoles y jueves para ponerse al frente de los entrenamientos y comenzar oficialmente su ciclo al mando del Millonario .

Si bien el entendimiento contractual entre Coudet y River quedó prácticamente definido durante el fin de semana, restaba resolver su situación formal en el club español.

El vínculo con el Alavés se extendía hasta el 30 de junio y no incluía cláusula de rescisión , por lo que la salida anticipada dependió de una negociación directa entre las partes.

En un primer momento, la institución vasca solicitó una cifra cercana a € 2.000.000 . Finalmente, el club de Núñez acordó pagar alrededor de €2.000.000 para compensar la ruptura anticipada del contrato. De ese modo, Coudet quedó habilitado para encarar un nuevo desafío profesional .

Despedida en España y presente del Alavés

Antes de emprender el viaje, Coudet dirigió su última práctica en el Alavés. Según informó la agencia EFE, los futbolistas le realizaron un “pasillo” en señal de reconocimiento y despedida.

El equipo español atravesó un tramo complicado en la temporada. El último fin de semana perdió 2-0 frente al Levante y quedó en el puesto 16° de la tabla con 27 puntos, apenas tres unidades por encima de la zona de descenso.

El próximo compromiso será ante el Valencia, ya sin el entrenador argentino en el banco.

Las reuniones clave y la definición de River

La jornada decisiva fue el sábado, cuando la dirigencia de River intensificó las negociaciones. Se llevó adelante una reunión virtual que resultó determinante para cerrar los detalles finales.

Del encuentro participaron Enzo Francescoli, el presidente Stefano Di Carlo, Eduardo Coudet y su representante Christian Bragarnik. El contacto fue considerado “positivo” y permitió avanzar hacia la resolución definitiva. Durante los días previos ya se produjeron conversaciones informales que allanaron el camino hacia el acuerdo.

Las declaraciones públicas del Chacho Coudet

Tras la derrota ante el Levante, Coudet intentó descomprimir la situación y negó públicamente contactos directos con River. “No, sinceramente no”, respondió cuando le preguntaron si había recibido un llamado del club argentino.

También sostuvo: “Si tuviese un contacto lo diría, no tengo por qué ocultar algo. Si hubiera un contacto ya me habría comunicado con el club".

Eduardo Coudet y Marcelo Gallardo Coudet reemplazará a Gallardo. Archivo

Además, calificó como un “orgullo” que su nombre sonara como posible reemplazante del Muñeco y reconoció que entendía “el revuelo” que se generaba cuando aparecía vinculado a “un club de ese nivel”.

Con esta decisión, Coudet volvió al país tras un prolongado recorrido internacional. Su carrera como entrenador comenzó en Rosario Central, continuó en Racing, donde obtuvo la Superliga 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019, y luego siguió en el exterior con pasos por Internacional (en dos ciclos), Celta de Vigo, Atlético Mineiro y Alavés.

En River, además, tuvo dos etapas como futbolista, lo que agrega un componente simbólico a su regreso.

El nuevo cuerpo técnico que lo acompañará

Otra novedad vinculada a su desembarco es la conformación del nuevo cuerpo técnico. Se prevé que lleguen dos ayudantes de campo. Uno sería Damián Musto, exmediocampista a quien Coudet dirigió en Rosario Central. El otro podría ser Lucho González, exvolante ofensivo con pasado en River.

En cambio, Patricio Graff, quien integró su equipo de trabajo en el Alavés, no formaría parte del nuevo ciclo en Núñez.

De esta manera, River cerró un capítulo de negociación que se extendió varios días y confirmó el inicio de una nueva etapa en el banco de suplentes, con Eduardo Coudet como conductor del proyecto deportivo.