Eduardo Coudet se despidió del Alavés y se expresó sobre su llegada a River: "Una gran oportunidad"

El DT dijo adiós al conjunto "babazorro", donde dirigó 55 partidos. Ahora, tendrá la difícil tarea de reemplazar a Marcelo Gallardo en el banco "millonario".

El comunicado fue publicado por el propio Alavés, donde el técnico de 51 años dirigió 55 partidos. "Quiero mandarle un gran abrazo a toda la afición de Alavés, soy un agradecido por el respeto. Decirles que el Alavés cuenta a nivel institucional con gente muy trabajadora, con un gran dueño, con una gran directiva y con trabajadores en el día a día que son muy importantes y que logran que este club se sostenga en Primera División".

"Ni hablar del plantel, que deja el 100% y el alma por este club . Esto es una despedida" , agregó en ese sentido.

Entonces, mostró su entusiasmo por su próxima etapa sentado en el banco de River: "He respetado y trabajado el 100% de mi capacidad y hoy toca tomar una decisión que siento que es una gran oportunidad y espero no se vea como una falta de respeto" .

"Confíen mucho en este plantel, que las cosas van a ir bien y se va a cumplir el objetivo . Simplemente gracias", concluyó el "Chacho" en su mensaje.

despedida coudet alaves Eduardo Coudet se despidió del Alavés.

Si bien el contrato del DT vencía en junio, el Millonario acordó con el Alavés un resarcimiento económico de un millón de euros para liberar a Coudet. El movimiento se destrabó luego de una reunión virtual entre el presidente del club de Núñez, Stefano Di Carlo; el manager deportivo y el asesor Leonardo Ponzio con el DT y su representante, Christian Bragarnik.

Además, su llegada fue confirmada este martes por el propio Di Carlo, quien confirmó que el ex director técnico de Racing sería presentado este miércoles.

Ahora, se espera que el "Chacho" debute contra Huracán en Parque Patricios el 12 de marzo por la décima fecha del torneo Apertura 2026, ya que la número 9 fue postegrada por paro.

El nuevo cuerpo técnico que acompañará al "Chacho" Coudet en River

Otra novedad vinculada a su desembarco es la conformación del nuevo cuerpo técnico. Se prevé que lleguen dos ayudantes de campo. Uno sería Damián Musto, exmediocampista a quien Coudet dirigió en Rosario Central. El otro podría ser Lucho González, exvolante ofensivo con pasado en River.

En cambio, Patricio Graff, quien integró su equipo de trabajo en el Alavés, no formaría parte del nuevo ciclo en Núñez.

De esta manera, River cerró un capítulo de negociación que se extendió varios días y confirmó el inicio de una nueva etapa en el banco de suplentes, con Eduardo Coudet como conductor del proyecto deportivo.