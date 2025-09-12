Challengers en la vida real: el rumor sobre un triangulo amoroso entre una modelo con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner







Tras consagrarse campeón del US Open, el español Carlos Alcaraz fue vinculado con la modelo estadounidense Brooks Nader. Pero el rumor tomó un giro inesperado al sumar a un tercer protagonista: Jannik Sinner.

Un curioso caso sorprendió al mundo del tenis durante el US Open y bien podría estar sacado de la trama de Challengers, la película de Luca Guadagnino protagonizada por Zendaya. Según trascendió en el medio Page Six la modelo Brooks Nader habría salido al mismo tiempo con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, finalistas del torneo.

El tenista español venció al italiano Jannik Sinner el pasado domingo en la final del Us Open, que se disputó en Nueva York. Luego de las celebraciones, el tenista fue vinculado con la modelo estadounidense, algo que cobró más fuerza aún, debido a que Grace, hermana mayor de Nader, fue la que dio los indicios.

“Los rumores son ciertos”, declaró Grace, hermana mayor de la personalidad y además agregó que “salir con alguien es un término muy impreciso. Pero sé que es el hombre del momento”.

sinner alcaraz.png Los tenistas Jannik Sinner Y Carlos Alcaraz ( de izquierda a derecha).

La revelación de este nuevo romance del ganador de seis torneos de Grand Slam llegó tras unas semanas de especulación que involucraron a Nader con el rival directo de Alcaraz, Jannik Sinner. Es por este motivo que en una entrevista con Jimmy Kimmel, el conductor le preguntó directamente a Nader si estaba saliendo con el italiano, a lo que ella respondió: "¿Es esto como un interrogatorio? Tengo mucho miedo ahora mismo… estás cerca”.

Tras esto, la propia Nader para el medio E! News aclaró que no mantuvo ninguna relación con el deportista italiano y que en realidad había asistido al US Open para presenciar un partido disputado por el español, nacido en Murcia. Quién es Brooks Nader La modelo, nacida en Luisiana y de ascendencia libanesa, acumula más de un millón de seguidores en redes sociales y desarrolló una carrera pública variada. brooks nader La modelo, Brooks Nader, acumula más de un millón de seguidor es en redes sociales. Tras mudarse a Nueva York a los 19 años, Brooks logró reconocimiento en la industria, con apariciones frecuentes en revistas y programas de televisión de Estados Unidos. Dentro del panorama televisivo, se destacó como participante en el programa Dancing with the Stars y actualemnte encabeza un reality titulado Love Thy Nader, en el que muestra su día a día junto a sus hermanas. Además, protagonizó múltiples eventos con famosos del mundo del deporte y fue parte de producciones de la revista Sport Illustrated.