US Open: un imparable Carlos Alcaraz venció en tres sets a Novak Djokovic

Carlos Alcaraz derrotó a Novak Djokovic y jugará la final del US Open, donde buscará su sexto Grand Slam con solo 22 años.

Carlos Alcaraz , número dos del mundo en el ranking ATP, venció 6-4, 7(7)-6(4) y 6-2 a Novak Djokovic por las semifinales del US Open . De está manera, el español vuelve a una final del Grand Slam de EEUU luego de tres años, a la espera de probablemente Janik Sinner, repitiendo el cruce de Wimbledon que coronó al Italiano meses atrás.

En tres sets corridos y en dos horas y veintitrés minutos, Carlos Alcaraz venció claramente a un Novak Djokovic, que arrastró un fuerte dolor en el hombro durante todo el torneo, y que le hizo bajar la guardia luego de perder el tiebreak por el segundo set.

Si la carrera de Alcaraz terminase hoy, estaríamos hablando de una leyenda del Tenis. Sin embargo, el español tiene apenas 22 años y este domingo, irá en búsqueda de su sexto Grand Slam y su segundo titulo en el US Open, luego de haberse consagrado por primera vez a los 19 años, en 2022.

Por su parte, Djokovic demostró un buen nivel a lo largo del torneo, llegando a sus 38 años a una semifinal, y probablemente siendo el tercer mejor tenista del momento, quitando a los dos fuera de serie en auge, Sinner (Número uno del Ranking) y el ya mencionado Alcaraz (N°2).

Las declaraciones de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic luego de las semifinales del US Open

Por su parte, Alcaraz no ocultó su alegría luego de volver a una final por un torneo de los grandes: “Me he sentido muy bien otra vez. Una final aquí significa muchísimo para mí”, dijo el tenista, quien aún no ha cedido un solo set en esta edición del US Open.

Por otro lado, Nole se sintió orgulloso de volver a estar en una instancia importante a pesar de tener 38 años: "Estar aquí ya es un regalo", decía antes de empezar. Al serbio le tocó sacar de inicio y el español ya le había quebrado el saque. El fin de una era está más latente que nunca, aunque Sinner y Alcaraz ya demostraron que son los llamados a tomar lugar.

Ahora, el próximo domingo Alcaraz enfrentará a Jannik Sinner o a Félix Auger-Aliassime, con horario a confirmar.