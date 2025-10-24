Microsoft sigue los pasos de OpenAI: relanza un navegador con inteligencia artificial

Luego del anuncio de la empresa de Sam Altman, el desarrollador Windows busca competir en el mercado de los buscadores. Así, relanzará su proyecto basado en su IA, Copilot.

Microsoft presentó, el pasado jueves, una nueva actualización para su asistente de inteligencia artificial , que incluye una integración más profunda dentro de uno de sus productos clave: el navegador Edge . Con esta apuesta, la compañía busca posicionarse en la nueva categoría de “navegadores con IA”, - que fue revolucionada por OpenAI en los últimos días- con una experiencia que busca ir más allá de una simple extensión o complemento.

El director ejecutivo de Microsoft AI, Mustafa Suleyman , detalló que "el Modo Copilot en Edge se está convirtiendo en un navegador con IA que se convertirá en tu compañero dinámico e inteligente". En este sentido, agregó que - según los permisos que habiliten los usuarios - Copilot "puede ver y analizar tus pestañas abiertas, resumir y comparar información, e incluso realizar acciones como reservar un hotel o rellenar formularios"

El Modo Copilot del gigante tecnológico había debutado en julio con funciones limitadas - entre las que se encontraban búsqueda en pestañas nuevas y control por voz -, pero su uso fue marginal. Con la salida de Atlas, el buscador IA de OpenAI, Microsoft se vio en la necesidad de ampliar las capacidades con herramientas como “Acciones”, que permiten a Copilot ejecutar tareas dentro de sitios web, y “Viajes”, pensada para detectar vínculos entre pestañas relacionadas.

El sistema también tendrá la posibilidad de ofrecer recomendaciones y resúmenes personalizados para cada usuario, basándose en su historial de navegación, aunque para eso el internauta deberá autorizar expresamente a Copilot .

image Así se verá el nuevo buscador IA de Microsoft. Microsoft.

Si bien no se trata de una transformación total, la empresa logró captar la atención del sector al reforzar su visión de un buscador impulsado por IA.

OpenAI y Microsoft buscan pelearle el monopolio de los buscadores a Google

El anuncio llega apenas dos días después de que OpenAI lanzara su propio navegador, Atlas. Aunque ambos desarrollos avanzaron de forma independiente, las similitudes visuales entre Copilot y Atlas son notorias: interfaz limpia, fondo minimalista y una ventana de chat integrada en la pestaña de inicio. Edge mantiene, sin embargo, su estética propia de Windows y organiza la función de acompañamiento en una nueva pestaña en lugar de una vista dividida.

El terreno de las búsquedas en Internet se así perfila como uno de los principales escenarios de disputa entre los grandes jugadores de la inteligencia artificial. Aunque Google Chrome continúa dominando con holgura el mercado, el avance de nuevos actores y la incorporación de IA en los navegadores promete alterar el equilibrio del sector.

ChatGPT Atlas Dos días atrás, OpenAI lanzó Atlas, su apuesta en el mercado de los buscadores. OpenAI

En este contexto ya surgieron en el pasado alternativas como Comet, de Perplexity, o Dia, de The Browser Company, mientras que compañías consolidadas como Google y Microsoft aceleran la integración de funciones basadas en inteligencia artificial en sus propios navegadores.

Atlas, el nuevo proyecto de OpenAI, conserva las características clásicas de un buscador —historial, marcadores, pestañas—, pero introduce un cambio fundamental en la forma en que el usuario interactúa con él. A través del lenguaje natural, ya sea por texto o por voz, las personas pueden solicitar desde búsquedas en la web hasta la localización de páginas recientes o términos específicos dentro del historial personal.

La principal novedad de estos navegadores de nueva generación es la presencia de un chatbot integrado, y Atlas no es la excepción. En un panel lateral, el usuario puede interactuar directamente con ChatGPT, que contextualiza las búsquedas según el historial de navegación. Esta función permite ofrecer respuestas más precisas y personalizadas, aunque también implica que la herramienta recopile información sobre las páginas visitadas y las acciones realizadas.

Atlas también incorpora funciones de agente, algo que en este inicio podría ser uno de sus diferenciales. En el denominado “modo agente”, el usuario puede delegar tareas a ChatGPT, como abrir pestañas, desplazarse entre sitios o ejecutar acciones simples. Si bien las capacidades iniciales son limitadas —no puede ejecutar código, descargar archivos ni interactuar con otras aplicaciones—, marcan un paso hacia una navegación más autónoma.

Por su parte, Google buscó protegerse en el pasado y movió primero con el lanzamiento de su propio “Modo IA”, diseñado para responder consultas exploratorias y asistir en tareas complejas. Este sistema se basa en la técnica query fan-out, que divide una pregunta en varios subtemas y lanza múltiples consultas simultáneamente, permitiendo —según la empresa— “profundizar más en la web” que en versiones anteriores.