No se rinde: Colombia ganó y sueña con el repechaje

Luis Fernando Díaz, a los 39 minutos del primer tiempo, Miguel Borja, a los 27 del complemento, y Mateus Uribe, a los 45 del mismo período, marcaron los tantos del elenco "Cafetero".

Colombia trepó al sexto puesto con 20 puntos -superó a Chile que se quedó con 19 tras ser goleado por Brasil- y quedó a un solo punto de Perú en la pelea por obtener el boleto para disputar el Repechaje frente a una selección de Asia para clasificar así al Mundial.

En la última fecha, el conjunto "Cafetero" visitará a Venezuela, con la obligación de ganar y esperar que los dirigidos por el argentino Ricardo Gareca no lo hagan como local frente a Paraguay para quedarse con el derecho a jugar la repesca.

Síntesis

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, William Tesillo y Frank Fabra; Juan Cuadrado, Gustavo Cuéllar y James Rodríguez; Luis Sinisterra, Luis Muriel y Luis Díaz. DT: Reinaldo Rueda.

Bolivia: Rubén Cordano; Marc Enoumba, Luís Haquín, José María Carrasco, José Sagredo y Roberto Fernández; John García, Moisés Villarroel, Franz Gonzales Mejía y Juan Montenegro; y César Menacho. DT: César Farías.

Gol en el primer tiempo: 39m Luis Díaz (C).

Goles en el segundo tiempo: 27m Miguel Borja (C) y 45m Mateus Uribe (C).

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Ramiro Vaca por Menacho (B); 11m Héctor Sánchez por García (B) y Jaume Cuéllar por Montenegro (B); 19m Juan Fernando Quintero por Sinisterra (C) y Miguel Borja por Muriel (C); 28m Yairo Moreno por Cuadrado (C), Mateus Uribe por Rodríguez (C) y Jairo Quinteros por Enoumba (B); 38m Jefferson Lerma por Díaz (C) y Gabriel Villamil por Villarroel (B).

Amonestados: Cuadrado (C); Haquín, García, Carrasco, Enoumba (B).

Arbitro: Facundo Tello, de Argentina.

Cancha: Metropolitano de Barranquilla.