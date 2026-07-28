Franco Colapinto dejó de lado las vacaciones y fue el más rápido en las pruebas de Pirelli + Agregar ámbito en









El argentino rodó en las últimas horas con el A-526, en busca de superar las pruebas de los neumáticos de la marca italiana para la temporada que viene.

Franco Colapinto busca ganarse la confianza en Alpine para seguir en la Fórmula 1. X

Luego de quedar decimoquinto en la carrera del Gran Premio de Hungría, Franco Colapinto se quedó en el país europeo para participar de los test de Pirelli para la Fórmula 1, con el objetivo de recaudar información para ver la evolución de los distintos tipos de ruedas en los autos de la máxima categoría.

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En estas pruebas que tuvieron lugar este martes, y también lo tendrán el miércoles, el argentino registró los mejores tiempos del día. Con la competencia del brasileño Gabriel Bortoleto, de Audi, y de Jak Crawford, reserva de Aston Martin, Colapinto quedó en el primer lugar con un récord de 1m20s371.

Colapinto hizo los primeros test de Pirelli. @alpinef1team Hasta llegar a su récord personal, el pilarense hizo 128 vueltas, un aproximado de 561 kilómetros, mientras que Bortoleto hizo 141 vueltas, cercano a 618 kilómetros, y su mejor tiempo fue de 1m20s813. Por otro lado, Crawford dio 136 giros, 596 km, y su mejor tiempo fue de 1m24s598, adjudicándose el peor del día.

Cómo se tomó Colapinto participar de las pruebas de Pirelli El argentino arrancó el día a las 7 de la mañana y una hora más tarde subió una historia a Instagram quejándose de no tener descanso. “Oh, nada de vacaciones, solo testeando”, protestó con humor, mientras revisaba los números que tuvo y esperaban conseguir a lo largo del día.

Un rato más tarde, uno de sus ingenieros bromeó con él y le puso un video de un lugar paradisíaco para distraerlo del trabajo. “De tanto quejarme me pusieron una playa del caribe en la tele para hacerme sentir que las vacaciones están llegando. Nada más lejano de la realidad, pero gracias. Me imaginé tomando sol”, bromeó Colapinto en sus redes sociales.

Qué será de su futuro en Alpine Franco Colapinto sumó 19 puntos en lo que va de la temporada en la Fórmula 1, mientras que su compañero, Pierre Gasly, ya sumó 42, con un podio en el Gran Premio de Mónaco en sus espaldas. Además, el francés renovó su contrato hace tan solo unas semanas hasta el final de la temporada 2028. Colapinto en busca de confianza para quedarse en la Fórmula 1. @francolapinto El argentino, por su parte, tiene contrato hasta fin de año y necesita sumar confianza con el A-526 y demostrar que se merece ese asiento. En la previa del Gran Premio de Hungría, habló sobre esto. “Solo estoy enfocado en conducir y estoy contento este año. Siento que estoy haciendo un buen trabajo. Solo estoy enfocado en estas pocas carreras y haciendo mi mejor esfuerzo con el equipo, tratando de mejorar el auto. Es nuestro enfoque principal. Creo que ustedes definitivamente saben más que nosotros, con todos los rumores (respecto a los periodistas). Ni siquiera sé una cuarta parte de lo que ustedes saben, así que no deberían preguntarnos”, aseguró