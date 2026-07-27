Franco Colapinto tendrá una última prueba en el Alpine antes del receso estival

El piloto argentino correrá en los ensayos de Pirelli para el desarrollo de neumáticos para la próxima temporada. También estarán Audi y Aston Martin.

Franco Colapinto corrió los test de Pirelli en 2025 junto a Charles Leclerc con monoplazas modificados con las reglamentaciones de 2026.

Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Hungría y cerró la primera mitad del año de la Fórmula 1 antes del receso estival. Sin embargo, el pilarense todavía tendrá acción en las pistas esta semana antes del descanso.

En Budapest, el piloto argentino volverá a girar con el A526 en las pruebas de Pirelli , claves para el 2027. Estos ensayos los realiza la empresa de neumáticos para la próxima temporada. Los corredores utilizan distintos prototipos y le brindan respuestas a la multinacional sobre cómo los sintieron en pista.

"Tengo ganas del test acá. Son unos días más para aprender un poco más del auto y antes de relajar un poco", declaró Colapinto sobre su interés en participar de las pruebas en el Hungaroring.

Los ensayos se realizarán entre el martes y el miércoles de esta semana y Alpine no será la única escudería en participar, también lo hará Audi , que al igual que el equipo del argentino, estará presente ambos días. Aston Martin también estará, pero solo en la primera jornada, dado que el miércoles presentarán su nuevo motor Honda que estrenarán en el Gran Premio de Países Bajos.

Esta oportunidad le sirve a Franco Colapinto para seguir sumando rodaje con el monoplaza de Alpine en el marco de una actividad no competitiva que solo servirá para aportarle datos de los neumáticos a la firma italiana.

Franco Colapinto sumó puntos en seis carreras de once que se corrieron en 2026 hasta ahora: China, Miami, Canadá, Barcelona, Gran Bretaña y Bélgica. @alpinef1team

Los últimos test de Pirelli con Colapinto que terminaron con un despiste

En 2025, Colapinto ya había participado de las pruebas de la marca de neumáticos en el circuito de Hungaroring junto a Charles Leclerc de Ferrari. Pero en aquella ocasión giraron con coches similares a los suyos pero con las modificaciones que sufrieron en esta temporada.

En la primera sesión del segundo día, el argentino se despistó tras haber completado tan solo 25 vueltas y no pudo regresar a la pista. Pirelli aseguró que “los neumáticos no tuvieron nada que ver” en el incidente, y que Leclerc pudo completar 144 giros.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La primera parte del 2026 concluyó con 11 de las 13 carreras programadas, los GP de Arabia Saudita y Bahréin no se corrieron por la Guerra en Medio Oriente. Sin embargo, la FIA (Federación Internacional del Automóvil) ya confirmó que el segundo se correrá en Malasia entre el 2 y 4 de octubre en el circuito de Sepang.

Este domingo finalizó el Gran Premio de Hungría en el que Lando Norris, el último campeón, se quedó con la victoria. Franco Colapinto terminó en el 15° lugar con un Alpine que todavía no encuentra un rendimiento estable.

Kimi Antonelli lidera la tabla del Campeonato de Constructores con 219 puntos seguido por Lewis Hamilton con 169 unidades, Colapinto se encuentra 12° con 19 en su mejor campaña en la F1 desde su debut en 2024.

El próximo Gran Premio será entre el viernes 21 y el domingo 23 de agosto, en el circuito de Zandvoort en Países Bajos. Durante casi un mes las escuderías cerraran sus puertas de forma obligatoria según el reglamento y ninguno de los pilotos podrá volver a subirse a sus monoplazas, a excepción de los test de Pirelli.