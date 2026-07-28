Apple prepara una nueva etapa con John Ternus y el foco puesto en la industria del entretenimiento

John Ternus fue anunciado como nuevo director general de la empresa en abril de 2026 y asumirá en su cargo en septiembre de este año. Fortalecer el ecosistema de Apple TV+, uno de sus grandes objetivos.

El futuro CEO de Apple, John Ternus , se prepara para reemplazar a su predecesor, Tim Cook , y desembarcar al frente del fabricante de celulares más famosos del mundo. Si bien comenzará a ejercer su rol activamente recién el 1° de septiembre, el nuevo líder de la compañía de la manzanita ya comienza diagramar los objetivos de su gestión, entre los que se incluye pisar fuerte en la industria del entretenimiento.

En detalle, el gigante tecnológico se lanzó al sector del entretenimiento en 2019, cuando empezó a ofrecer series de televisión y películas originales en su aplicación de streaming Apple TV+. Desde entonces, Apple cosechó distintos éxitos como CODA (ganadora del óscar a la mejor película), "F1" o series ganadoras de premios Emmy como "The Studio" y "Ted Lasso".

"Creo que ahora mismo tenemos un gran impulso en Apple TV", había expresado Ternus a Reuters en la alfombra roja durante el estreno de la cuarta temporada de "Ted Lasso". "Hay tantas series increíbles, tantos personajes y tramas fascinantes, que simplemente vamos a seguir aprovechándolo", agregó.

La visión de Ternus sobre la expansión de Apple TV se alinea con la de su antecesor . En detalle, Cook había asegurado anteriormente que la estrategia de la empresa debe "ser los mejores" en dicha industria: " No nos interesa ser los que más . Hay otras empresas que se dedican a eso. Pero a nosotros nos interesa ser los mejores, y creo que hemos alcanzado nuestro ritmo óptimo a la hora de ofrecerlo", aseguró sobre el esquema de negocios.

En ese sentido, Cook - todavía al mando de la empresa - afirmó que Apple está abierta a realizar futuras colaboraciones en el ámbito del entretenimiento. Como caso de ejemplo, mencionó el acuerdo comercial con la Fórmula 1 para producir la película protagonizada por Brad Pitt que fue un éxito de taquilla.

La colaboración con la Fórmula 1, uno de los grandes horizontes de Apple para la industria del entretenimiento.

Por su parte, durante junio, el alto ejecutivo de Apple, Eddy Cue, aseguró a la agencia Reuters que el objetivo de la empresa era ofrecer "mejores y más" series de televisión y películas, tanto en plataformas bajo demanda como en las salas de cine.

El acuerdo con la F1, el caso paradigmático

En dicho film, Apple fabricó cámaras a medida para ayudar a que el público se sintiera como si "estuviera dentro de un automóvil de carreras".

El acuerdo entre la Fórmula 1 y la marca de la manzanita incluye, además, la emisión exclusiva de las carreras a través de Apple TV en EEUU.

"Haremos cosas a las que podamos aportar algo único, en las que podamos innovar de una forma que quizá otros no puedan", dijo Cook. "Creo que realmente lo estamos consiguiendo con la F1. Estamos muy ilusionados con cómo nos está yendo y con las cifras de audiencia que estamos obteniendo. Así que sería posible hacer más cosas como esa".