Franco Colapinto cerró las pruebas en Hungaroring y Flavio Briatore destacó su rendimiento

El argentino concluyó el segundo día en los test de Pirelli y ya está organizando sus vacaciones de verano en Europa. Además, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, subió un comunicado respecto al balance de esta primera parte del año.

Franco Colapinto cerró este extenso fin de semana en Hungría, luego del Gran Premio del fin de semana y los test de neumáticos de Pirelli , y ya está concentrado en sus vacaciones del verano europeo. “ Chau Hungría, gran ciudad ¡Amo venir acá! A disfrutar el veranito, nos vemos en unos días ”, publicó emocionado en su cuenta de Instagram.

Este miércoles, el argentino completó 609 kilómetros en el Hungaroring, con un total de 139 vueltas. Además, compartió pista solo con el brasileño Gabriel Bortoleto, quien registró el mejor tiempo del día con una vuelta de 1m19s917 , mientras que el más rápido de Colapinto fue de 1m20s139.

Estas pruebas le sirvieron a la marca italiana de ruedas para conocer en profundidad cómo reaccionan los compuestos ante las altas exigencias que necesitan aguantar en un auto de Fórmula 1. En estos dos días se encargaron de utilizar los compuestos más duros, simulando clasificaciones y tandas largas de hasta 16 vueltas. En total, tienen para recaudar 2.892 km de información .

Por otro lado, el asesor ejecutivo del equipo alpine, Flavio Briatore, subió en sus redes sociales un balance de la primera parte de la temporada 2026 en el equipo, destacando el rendimiento del argentino y de su compañero, Pierre Gasly.

Luego de tener un 2025 difícil, Briatore recalcó la importancia de volver a sumar puntos importantes en esta parte del año. “ Todos en Alpine han hecho un gran trabajo para volver a luchar en la zona media, lo que supone una enorme mejora respecto a dónde estábamos en este mismo momento el año pasado ", escribió el italiano.

Briatore hablando con Colapinto. Imagen: Imago

Además, en este último Gran Premio en Hungría, el equipo no pudo sumar puntos con ninguno de sus pilotos y aclaró que intentarán que no suceda otra vez. “Sabemos que llegarán desarrollos y mejoras después del parón de verano, esperamos que aumenten nuestra competitividad y les den a los pilotos las herramientas que necesitan para llevar la lucha contra Racing Bulls", concretó.

Por último, destacó que tanto él como Colapinto y Gasly, ya saben que la última parte del año será fundamental para poder llevar a cabo los planes de la temporada 2027 e ir en busca de pelear por un campeonato. “Todo el equipo, incluidos ambos pilotos, están concentrados en la batalla que tenemos por delante. Por ahora, el equipo usará el periodo de cierre obligatorio para descansar y recargar", afirmó Briatore.

Colapinto volvió a las redes sociales

Después de varios meses de inactividad en sus redes el pilarense se volvió a mostrar públicamente en Tiktok, posteriormente a que un mecánico le recomiende volver porque le causaba risa.

El argentino subió: “Este chico de acá me obligó a usar TikTok. Día uno del abuelo aprendiendo a subir videos. Estoy comiendo como un pájaro: huevo con tomate y arroz”, expuso el corredor de Alpine.

@francolapinto Día uno tiktok un abuelo aprendiendo a hacer vídeos original sound - francolapinto

Además, en esta nueva faceta influencer del piloto, subió su segundo video en referencia al "Road Show" que hizo a principios de este año en la localidad de Palermo, en donde todos los fanáticos se acercaron a verlo. “Estuvo lindo Buenos Aires, que ganas de volver”, escribió Colapinto en su último posteo.