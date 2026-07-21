El técnico de Inter Miami habló del regreso de Lionel Messi y Rodrigo De Paul al equipo: "Necesitan descansar" + Agregar ámbito en









El entrenador del equipo estadounidense se mostró más preocupado por las emociones que tuvieron en las últimas horas, que por la carga física. Además, elogió el rendimiento de todo el plantel durante la cita mundialista.

Guillermo Hoyos habló sobre Lionel Messi y Rodrigo De Paul luego de su participacion con la Selección argentina en el Mundial 2026.

Guillermo Hoyos, quien asumió en abril de este año en reemplazo de Javier Mascherano en Inter Miami, se refirió a lo que le dijo a Lionel Messi y a Rodrigo De Paul luego de perder la final del Mundial 2026 contra España. “Hace horas que terminó el torneo. Necesitan descansar y estar con sus seres queridos”, afirmó.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El técnico argentino habló en la previa de la vuelta a los entrenamientos del equipo estadounidense y también destacó la labor de los jugadores de la Selección argentina durante toda la Copa del Mundo: “Fue extraordinario todo lo que consiguió esta selección”.

Messi y De Paul en el Inter Miami. Hoyos hizo referencia al torneo de Messi y destacó que sus 39 años no fueron un obstáculo para llevar a la Argentina a lo más alto: “Lo que hizo fue extraordinario. Que tenga esa gran capacidad es increíble. Su magia traspasa las edades”. El mejor jugador del mundo cosechó ocho goles y cuatro asistencias en sus ocho partidos disputados.

Los compromisos del Inter Miami Luego de las declaraciones de su técnico, “Las Garzas” deberán afrontar el comienzo de la temporada regular de la Major League Soccer. La primera fecha la jugarán el miércoles 22 de julio a las 20:30 horas, ante Chicago Fire y con la ausencia de sus dos figuras.

Si bien Hoyos aseguró que los jugadores "no tienen ningún tipo de presión en volver lo antes posible" y que "el tiempo lo pondrán ellos", el próximo compromiso importante comenzará el 5 de agosto, cuando se dé inicio a la League Cup. Es un torneo relámpago con una duración estimada de un mes, en la que los equipos de Estados Unidos y México la disputan para determinar quién es el mejor de la confederación. La última vez, los de Messi perdieron 3 a 0 en la final contra Seattle Sounders.

Messi y De Paul buscarán recuperarse rápidamente de la derrota en el Mundial. @InterMiamiCF Hay que tener en cuenta que la MLS tuvo su receso de verano desde el 15 de mayo hasta el 16 de julio, cumpliendo con la norma de la FIFA de darle 21 días de receso como mínimo a los jugadores. De esos dos meses, “La Pulga” y De Paul solo pudieron disfrutar 23 días de descanso, debido a que antes del 6 de junio ya estaban concentrados con la Selección argentina en Dallas, para disputar los amistosos previos a la cita mundialista ante Honduras e Islandia. En el análisis para darles más tiempo de descanso a ambos futbolistas, el técnico tuvo en cuenta que jugaron tres prórrogas, por lo que ese desgaste físico supondría una posible lesión en el futuro y su intención es arriesgarlos lo menos posible.