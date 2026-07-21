Lisandro Martínez a los detractores de Argentina tras la derrota: "La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres" + Agregar ámbito en









El central titular de la Albiceleste fue una de las voces más importantes en el grupo y subió un posteo a sus redes sociales a 48 horas del partido contra La Roja. También le dedicó una parte a la gente que maneja la política en el país.

Lisandro MArtínez, uno de las voces más importantes de la Selección argentina. @LisandrMartinez

Lisandro Martínez fue uno de los referentes en la Selección argentina durante todo el Mundial 2026, en donde además de ser una de las figuras en la defensa, también tuvo su aporte goleador contra Cabo Verde. Después de que se cumplieran 48 horas de la derrota ante España, escribió: “Recuerden que la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”.

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En su extenso comunicado, también señaló el apoyo de la hinchada durante toda la cita mundialista: “A nuestra gente quiero decirle que el resultado no define el camino recorrido. Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas, solo encontramos razones para seguir. Defendimos nuestros colores mucho más allá de la cancha y compartimos momentos inolvidables en la Selección, junto a nuestras familias y con el apoyo incondicional de todos los argentinos. Siempre será un enorme orgullo representarlos”, sentenció.

Lisandro Martínez festejando su gol ante Cabo Verde. Además de felicitar a España por la obtención del título, también dejó sus sensaciones luego de perder: “Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos merecíamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera”, dedicó el defensor con una notoria desazón .

Lisandro Martínez y un mensaje a la política Por último, concluyó con un mensaje dedicado a los que están en el poder: “Muchas gracias a todos. Cuidemos nuestro país. ¡Te amo, Argentina!”. El jugador del Manchester United está caracterizado por ser uno de los pocos que se expresan políticamente, con posteos en el Día de la Memoria, Verdad y Justicia y el día que le ganaron a Inglaterra fue uno de los que posó con la bandera de “Las Malvinas son argentinas”.

Lisandro Martínez y el plantel de la Selección argentina con la bandera de "Las Malvinas son argentinas". En sus redes sociales no es la primera vez que hace esto, sino que en 2019, cuando jugaba en el Ajax de Países Bajos, escribió: “Hablo de política porque quiero y puedo, vivimos en democracia y mi realidad no tiene absolutamente nada que ver con la realidad que está viviendo la mayoría de la población Argentina. Tengo empatía y me informo, es mi punto de vista”.

En el mismo posteo, también puso: “Mi familia sigue viviendo ahí, es por ellos y por todxs que deseo de corazón que a la Argentina le vaya bien y esté en manos de gente CAPAZ”, haciendo referencia a lo que estaba sucediendo con el Gobierno del entonces Presidente Mauricio Macri.