El conmovedor mensaje de Alexis Mac Allister a los hinchas tras la final: "Están completamente locos y nos encanta" + Agregar ámbito en









El mediocampista del Liverpool publicó este martes un emotivo posteo en sus redes sociales y destacó que, a pesar de la derrota, esta Copa del Mundo dejó recuerdos imborrables.

El volante del Liverpool escribió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram tras la derrota ante España.

Alexis Mac Allister, este martes luego de regresar a la Argentina con el resto de la delegación, publicó un sentido posteo en sus redes sociales sobre el subcampeonato de la selección nacional en el Mundial 2026 tras perder 1-0 con España.

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“Estuvimos tan cerca… por eso duele tanto”, comenzó el mediocampista del Liverpool en una foto en la que se lo ve arrodillado en el campo de juego. “Pero nadie nos va a quitar todo lo que vivimos durante esta Copa del Mundo. Lo que nos hicieron sentir no es normal. Tuvimos que sufrir, hubo adversidades, pero las sacamos adelante JUNTOS. No nos olvidemos nunca de esto, por favor: JUNTOS somos más fuertes que cualquiera”, continúo.

El pampeano jugó todos los partidos de este Mundial y tan solo uno lo inició desde el banco de suplentes. “Hay momentos que quedan guardados para siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así como nunca voy a olvidar aquel día de 2022 en el que, con nuestra medalla de campeones del mundo, recorrimos, lloramos y disfrutamos junto a nuestra gente las calles de Buenos Aires, esta Copa también nos dejó dos imágenes imborrables que reflejan la identificación de la gente con esta Selección y que son un mimo al alma de todos los argentinos”, agregó.

La carta de Alexis Mac Allister en su cuenta de Instagram. Mac Allister describió esas dos imágenes con un enorme cariño hacia el público argentino: “La primera fue cuando, después de recibir nuestra medalla de subcampeones del mundo, los argentinos en el estadio empezaron a cantar enloquecidos. Familiares, amigos e hinchas hicieron que cualquier otro festejo pasara a un segundo plano. La segunda fue el recibimiento en Buenos Aires. Con lluvia, con frío pero con un amor por nuestro país y por esta Selección que nada podía opacar. Disculpen que se los diga así, pero están completamente locos y nos encanta!”.

“Lloremos, porque somos argentinos y siempre queremos ganar. Pero después de llorar, levantémonos, unámonos y sigamos adelante, porque esto sigue”, sumó Mac Allister. “Y en estos días mi mamá me recordó un dicho popular que dice: ‘Juego que tiene revancha, no hay que tenerle miedo’, continúo.

“Por último, mi agradecimiento eterno a nuestros familiares, amigos, a quienes hacen el trabajo silencioso de esta Selección y a todos los que nos acompañan durante el año, en las buenas y en las malas. Son una parte enorme de lo que somos. Gracias a todos los argentinos por cada mensaje de cariño y apoyo. No saben lo importantes que son en este camino”, agradeció el jugador. Con un mensaje que se repitió entre los futbolistas argentinos, Alexis Mac Allister concluyó: “Y también gracias a quienes, desde otros países, nos mandan mensajes burlándose o alegrándose por nuestro dolor. Sin quererlo, nos ayudan a sentirnos cada día más orgullosos de ser argentinos. ¡GRACIAS ARGENTINA!”. Carlos Mac Allister desmintió las especulaciones sobre la arenga de Lionel Messi Carlos Mac Allister, el padre del mediocampista del Liverpool, Alexis, reveló la respuesta que recibió de su hijo sobre la arenga del capitán Lionel Messi antes de salir a jugar la final del mundo contra España. "Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás, gente", dijo Messi previo al partido. A partir de esa frase se comenzó a especular sobre una posible ruptura dentro del vestuario o sobre alguna situación ajena a los jugadores. El propio Carlos Mac Allister comenzó a dudar luego de escuchar ese diálogo. Sin embargo, le escribió a su hijo y afirmó: “Me dijo que no, que hablaban de salir a jugar, en el sentido futbolero, de jugar, de tocar, rotar, triangular, de no patear para arriba, de no dividir la pelota. Se estaban refiriendo a eso".