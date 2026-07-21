En España critican el gesto de Argentina en la premiación: qué dice el protocolo y cuál fue la postura de Francia en 2022

A 48 horas de ser campeones del mundo y a menos de un día de los festejos en su país, los españoles se preguntan por qué Argentina les dio la espalda. Solo hay un jugador que se salvó de la condena.

La Selección argentina continúa su proceso de separación para que cada jugador retorne a su club, luego de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España. Pese a haber conquistado el trofeo, en el país campeón del mundo siguen a flor de piel las críticas por el accionar de la Albiceleste al estar de espaldas mirando a su hinchada, en vez de ver a La Roja levantar la copa.

En Marca, uno los principales medios de España, se tituló como " La falta de respeto de Argentina durante la celebración de España", haciendo alusión a que Messi y compañía le dieron la espalda a la coronación española y eligieron mirar de frente a los hinchas argentinos que estaban en el MetLife.

También se hizo foco en una presunta falta de fair play de la Albiceleste. "La Argentina de los líos" , tituló el diario AS, por las polémicas que hubo antes del partido, tildando a la Selección nacional como "tramposa", por hablarle a los árbitros. Tal como lo dijo el defensor Aymeric Laporte: “En los últimos partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar".

El único jugador argentino que se salvó de los cuestionamientos fue José Manuel López , delantero que pudo participar durante 18 minutos en toda la Copa del Mundo y le dio la asistencia a Julián Álvarez para poner el 2 a 1 en la victoria ante Suiza por los cuartos de final. El atacante permaneció junto a sus compañeros pero con la mirada puesta en el escenario.

El "Flaco" López, además de ser reconocido por la prensa española, también lo fue por la gente en su cuenta personal de redes sociales, quienes le enviaron comentarios positivos como “ Felicidades por ser un hombre honorable y de noble actitud. Mereces respeto ” o “ Felicidades, demostraste humildad hasta en la derrota. Actitud de un verdadero profesional ”, por parte del público brasilero.

"El Flaco" López, el úncio que miró.

El delantero argentino está jugando en el Palmeiras de Brasil, por lo que esos comentarios es normal que provengan del público de esa zona. Se aseguró su participación en la cita mundialista luego de una gran temporada al ganarle el puesto a Joaquín Panichelli, quien sufrió una lesión en los ligamentos y no estuvo disponible para jugar con la Selección.

Qué dice el Protocolo de la FIFA y el recuerdo de Francia en 2022

En el protocolo de la FIFA no hay mención alguna que indique que los jugadores subcampeones deban observar a su rival levantar la Copa del Mundo. El reglamento establece un orden para la ceremonia: primero se entregan los premios individuales y las medallas a los árbitros; a continuación se entregan las medallas al equipo subcampeón y por último se premia a los campeones.

Respecto a los subcampeones, en lo que sí hace hincapié la casa madre del fútbol internacional es que deben permanecer en el césped y con sus medallas colocadas, tal cual lo hicieron, en una muestra al orgullo que representa haber llegado a esta instancia.

Uno de los focos por los cuales se lo toma de punto a los jugadores de la Selección es porque en la previa de la final se hizo una campaña por parte de los europeos que la acusaban de jugaban sucio y de tener conductas antideportivas, sumado a que los de la Albiceleste le dieron la espalda a la entrega de premios para saludar a la hinchada que los acompañó.

Tras el encuentro, una de las figuras de España, el enganche del Barcelona Dani Olmo, se refirió a la postura del seleccionado sudamericano: “No nos importa. Lo importante son los valores que quieres transmitir. Somos un ejemplo para muchas generaciones. Creo que ellos también deben serlo”, haciendo referencia a la decisión de los jugadores argentinos de estar junto a su público.

El gesto de Francia en 2022: no había nadie.

Esta campaña antiargentina proveniente de Europa choca contra lo ocurrido en el Mundial de Qatar 2022. En aquel entonces, la Selección francesa no estuvo en el terreno de juego al momento de la coronación Lionel Messi, encargado de levantar la Copa del Mundo.

Luego de un 3 a 3 en tiempo regular y una definición infartante desde la tanda de penales, Kilyan Mbappé y compañía recibieron la medalla de plata y abandonaron el campo de juego. A pesar de no estar presentes al momento de la entrega del trofeo, no hubo ningún jugador argentino que hablara mal de ellos ni tampoco se registraron reproches en la prensa.