Gavi, el español que peleó con Leandro Paredes en la final: "No tendría que ser sancionado" + Agregar ámbito en









El mediocampista del Barcelona estuvo este martes en los festejos de su ciudad natal y le bajó la espuma a las polémicas. Aún no hay comunicado oficial sobre la penalidad a los argentinos.

Leandro Paredes contra Gavi en la final del Mundial 2026, entre Argentina y España.

Pablo Páez Gavira, o más conocido como Gavi, fue uno de los jugadores que estuvo involucrado en la pelea posterior al silbatazo que culminó el partido de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España. En los festejos en Los Palacios y Villafranca, dijo: “No, si te digo la verdad no creo que tengan que ser suspendidos”, sentenció.

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Por más que decidió eximir a los jugadores argentinos, no le sacó importancia a que lo ocurrido no es un ejemplo para los más jóvenes : “Entiendo que no sea una buena imagen para los niños, pero también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta. Quizás lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya está, pero como te digo, al final creo que todo es fútbol y tiene que ser así", concluyó el español.

Gavi y Pedri en el Barcelona. @anpic Los jugadores que estuvieron envueltos en esta trifulca fueron Nahuel Molina, que le pegó en el pecho a Rodrigo, luego de que el español le festejara en la cara; Leandro Paredes, que se agarró primero con Eric García y después con Gavi, para que posteriormente llegue Thiago Almada a confrontarlos en igualdad de condiciones; y por último Roberto Ayala, parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que tuvo una disputa con Dani Olmo.

La FIFA evalúa sanciones Uno de los casos centrales de la investigación es la expulsión de Leandro Paredes, quien recibió la tarjeta roja una vez terminado el partido por su participación en una pelea con futbolistas españoles durante las celebraciones del campeón. Y se suman Molina, Alamada y Ayala para estudiar su situación.

Con ese material, el máximo organismo del fútbol mundial buscará reconstruir lo ocurrido y determinar si las conductas observadas constituyen infracciones al reglamento disciplinario vigente.

Paredes contra Eric García. Las cargadas a Paredes en los festejos de España Luego de ser campeones del mundo, los españoles pasearon con la copa en un recorrrido apto para que participe mucha gente en Madrid hasta llegar a la Plaza Cibeles, en donde festejan la mayoría de sus títulos conseguidos, tal cual lo hicieron los últimos años. Una de las bromas que se hizo viral en redes sociales fue un cartel que decia "Velada del año VII: Paredes vs Gavi”, mostrado por Lamine Yamal y Fabián Ruíz a modo de burla, por los tensos momentos vividos en el MetLife Stadium. Lamine Yamal sostendiendo el cartel viral. La famosa "Velada del Año", organizada por el streamer Ibai, es donde celebridades de todo tipo se enfrentan en combates de exhibición. Uno de los argentinos más conocidos que pasó por una pelea de este tipo fue "Maravilla" Martínez, pero no en la Velada, sino en el "Parense de Manos", organizado en Argentina por el streamer Luquitas Rodríguez.