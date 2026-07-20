Mariano Navone y Facundo Díaz Acosta ganaron en el debut del ATP 250 de Kitzbuhel + Agregar ámbito en









Los tenistas argentinos se impusieron en la primera ronda y avanzaron a los octavos de final del certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo en Austria.

Mariano Navone y Facundo Díaz Acosta ganaron en el debut del ATP 250 de Kitzbuhel

Mariano Navone fue el primero de los seis tenistas argentinos inscriptos en el ATP 250 de Kitzbhuel en salir a las canchas de polvo de ladrillo del certamen austríaco y lo hizo con una victoria ante el francés Alexandre Muller por 6-4 y 6-0.

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Navone, ubicado en el puesto 47º del ranking mundial, se impuso ante Muller (134º) en una hora y 22 minutos de partido, y se clasificó para los octavos de final, en los que chocará con el ganador del partido que disputarán el martes el alemán Jan-Lennard Struff (41º) y el kazajo Alexander Shevchenko (84º).

El otro argentino que se presentó este lunes en Austria fue el oriundo de La Lucila, Facundo Díaz Acosta (108º), quien debutó también con una victoria ante el italiano Federico Cina (184º), proveniente de la “qualy”.

El bonaerense se impuso en tres sets por 4-6, 6-3 y 6-4, en dos horas y 10 minutos de partido, y enfrentará al principal candidato al título, el ruso Alexander Bublik.

Los otros argentinos participantes del ATP de Kitzbuhel jugarán el martes: Sebastián Báez (56º) ante el serbio Miomir Kekmanovic (58º) y, en duelo de compatriotas, Juan Manuel Cerúndolo (50º) enfrentará a Marco Trungelliti (95º).