La princesa Leonor y la infanta Sofía recrearon la histórica foto con la Copa del Mundo: las diferencias entre 2010 y 2026 + Agregar ámbito en









La conquista del segundo campeonato mundial por parte de España reavivó escenas que remiten a la consagración de hace 16 años y permiten comparar ambos momentos.

España volvió a conquistar el Mundial y dejó imágenes que remiten a la celebración del 2010, entre ellas la de la princesa Leonor y la infanta Sofía.

España conquistó su segundo Mundial, 16 años después de su primera consagración en Sudáfrica. La celebración dejó una imagen cargada de simbolismo protagonizada por la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes volvieron a posar con la Copa del Mundo, una escena que recordó a la fotografía de 2010 cuando ambas habían sostenido por primera vez el trofeo tras el título conseguido por la selección española.

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La nueva conquista generó comparaciones entre las dos generaciones que llevaron a España a lo más alto del fútbol mundial. Más allá del resultado, muchos aficionados encontraron similitudes en la forma en la que el equipo logró ambos campeonatos: con dominio de la pelota y capacidad para imponerse ante rivales de gran exigencia. En esta ocasión, la final volvió a definirse en la prórroga, en un encuentro marcado por la tensión de una definición mundialista.

Uno de los momentos más destacados de los festejos ocurrió después de la entrega del trofeo, cuando los reyes Felipe VI y Letizia bajaron al campo junto a las princesas para felicitar a los futbolistas. En medio de la celebración, la Copa del Mundo terminó en manos de Sofía, quien mostró su sorpresa mientras los jugadores saltaban y festejaban a su alrededor.

La princesa Leonor y la infanta Sofía durante la final del Mundial 2026 entre España - Argentina. Leonor y Sofía volvieron a posar con la Copa del Mundo tras 16 años La escena recordó a la vivida en 2010, cuando la selección española visitó a la familia real después de conquistar el Mundial de Sudáfrica y permitió que Leonor y Sofía posaran con el trofeo. Luego de 16 años, ambas volvieron a aparecer junto a la copa, aunque esta vez como protagonistas.

Durante el festejo, ambas se mostraron emocionadas por el logro del equipo, especialmente la infanta Sofía, conocida por su afición al fútbol. Los reyes también compartieron la alegría con los jugadores en una jornada que quedó marcada por una imagen que unió dos momentos históricos del deporte español.

La fotografía de las dos hermanas con la Copa del Mundo se convirtió así en una de las postales más recordadas de la consagración española, al conectar la primera estrella obtenida en 2010 con el nuevo campeonato logrado en 2026.