La Selección de Italia prepara una oferta para que Guardiola se convierta en su entrenador + Agregar ámbito en









Paolo Maldini, flamante director deportivo de la "Azzurra", buscará seducir al director técnico catalán para que asuma el cargo y poder a volver a disputar una Copa del Mundo tras 16 años.

La Selección de Italia prepara una oferta para que Guardiola se convierta en su entrenador

En medio de la fase de reconstrucción tras quedar fuera de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva, la Selección de Italia busca una fuerte renovación y dar un golpe contundente sobre la mesa.

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Por ello, Paolo Maldini, flamante director deportivo de la "Azzurra", busca que Pep Guardiola se convierta en nuevo entrenador del seleccionado italiano.

Ambos mantuvieron en Barcelona un extenso encuentro para presentarle el proyecto futbolístico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y ofrecerle el cargo de seleccionador nacional, según reveló el periodista Peppe Di Stéfano en Sky Sport.

La "Nazionale", desde el título cosechado en Alemania 2006, no ha parado de cosechar decepciones. En las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 quedó eliminada en fase de grupos, mientras que no clasificó en Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, Canadá y México 2026. No obstante, en el medio, fue campeón de la Eurocopa 2020.

El ofrecimiento a Guardiola surge pocos días después de la oficialización de Maldini como director deportivo de la selección italiana, con Leonardo como asesor, en un intento por renovar la estructura deportiva de la FIGC.

Vale recordar que Pep Guardiola se encuentra actualmente libre tras finalizar su ciclo de diez años como entrenador del Manchester City. Bajo su mando, el conjunto inglés conquistó seis Premier League, una Champions League, 3 FA Cup, 5 Copa de la Liga, 3 Community Shield, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes. Dirigió a los "Ciudadanos" en 592 partidos, cosechando 416 victorias, 87 empates y solamente 89 derrotas.