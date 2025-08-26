Cómo quedó la tabla anual de la Liga Profesional, con un ojo en la Copa Libertadores 2026







Luego del cierre de la sexta fecha del torneo, y con 10 partidos más por jugarse, así están hoy en día los puestos de clasificación a las copas internacionales del año que viene.

Cómo quedó la tabla anual de la Liga Profesional, con un ojo en la Copa Libertadores 2026.

Tras el cierre de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 con los partidos de este lunes, quedó actualizada la famosa tabla anual, que brinda la clasificación a las copas internacionales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Boca y Argentinos Juniors ganaron y se acercaron a los líderes de la anual, aunque el "Xeneize" fue quién quedó en el tercer puesto, que hoy da un boleto para la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026.

A último turno, a River se le escaparon dos puntos sobre el final ante Lanús al igualar por 1-1. Así, los de Gallardo se mantienen segundos en la tabla Anual, aunque aún en zona de clasificación directa a la fase de grupos, apenas dos puntos detrás de Rosario Central, el líder y mejor del 2025 por el momento.

Así está la Tabla Anual 2025: Rosario Central 45 (Libertadores)

River Plate 43 (Libertadores)

Boca Juniors 42 (Libertadores – Fase previa)

Argentinos Juniors 41 (Sudamericana)

San Lorenzo 38 (Sudamericana)

Huracán 37 (Sudamericana)

Barracas Central 37 (Sudamericana)

Tigre 37 (Sudamericana)

Deportivo Riestra 34 (Sudamericana)

Estudiantes 33

Racing 32

Independiente Rivadavia 32

Independiente 31

Lanús 29

Platense 29 (LIBERTADORES)*

*Ya clasificado por salir campeón del Torneo Apertura.