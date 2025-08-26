Taylor Swift y su imperio inmobiliario: esta fue la primera mansión que compró con solo 22 años







A pesar de que la adquirió en 2011, esta es una de las tantas residencias que la cantante americana todavía mantiene entre sus bienes.

Taylor Swift cuenta conuna gran cantidad de propiedades inmobiliarias en su poder, como la mansión en Northumberland.

Taylor Swift no solo es reconocida por su música y gran trayectoria, sino también por su gran imperio inmobiliario. Comenzó a construirlo con tan solo 20 años cuando compró un departamento, pero su siguiente adquisición, obtenida en 2011, se trató de su primera mansión, ubicada en Northumberland, Nashville.

Esta tarde la cantante y su pareja, Travis Kelce, anunciaron su compromiso a través de las redes sociales, lo que generó una enorme repercusión entre los internautas. Esto corona uno de los años más importantes en la vida de Swift, quien había anunciado su nuevo álbum, “The Life Of a Showgirl”, y recuperó finalmente los masters originales de sus primeros 6 álbumes.

La característica más destacada de la residencia es su estilo exterior neogriego. Cuenta con 518 metros cuadrados y en su momento fue rediseñada para la cantante, pero todavía mantiene aspectos de la arquitectura original, como su diseño impecable, techos abovedados, suelos de espiga y chimeneas de mármol.

Además, la residencia cuenta con 4 dormitorios y 5 baños. Por otro lado, la propiedad, que había sido construida en 1934, incluía originalmente una casa de huéspedes de 180 metros cuadrados. Sin embargo, Taylor Swift decidió remodelarla y convertirla en un estudio de música y grabación.

Cuánto cuesta Northumberland Estate Northumberland Estate Taylor Swift Fuente: lovemoney.com Cuando Taylor Swift compró esta propiedad hace aproximadamente 14 años, esta tenía un valor de 2,5 millones de dólares. Sin embargo, esta no es la residencia más costosa que la cantante posee, sino que cuenta con mansiones de hasta 17 millones de dólares, ya que la más cara es Holiday House, la mansión que perteneció a Rebekah Harkness y de la que se inspiró para componer la canción “The Last Great American Dynasty”.