Argentina vs. Venezuela: AFA dio a conocer el valor de las entradas, ¿cuándo saldrán a la venta?

Los precios de las localidades para el partido de Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas en el Monumental ya fueron confirmados y la expectativa de los hinchas es enorme.

La Selección Argentina se prepara para disputar su último partido como local por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 , y el escenario no podía ser otro que el Estadio Monumental. El jueves 4 de septiembre, el equipo de Lionel Scaloni recibirá a Venezuela.

La AFA ya confirmó el esquema de precios y el mecanismo de venta, y como era de esperar, los hinchas están pendientes de cada detalle. La demanda anticipada es altísima , más aún por el posible regreso de Lionel Messi y otros campeones del mundo al once titular.

La venta de entradas para ver Argentina vs Venezuela arrancará este martes 26 de agosto a las 17 con una preventa exclusiva para clientes de American Express . Un día después, el miércoles 27, se abrirá la venta general para todo público. Los boletos estarán disponibles a través de www.deportick.com, el canal habitual en estos encuentros.

Populares: $90.000 (menores $29.000).

Sívori y Centenario altas: $158.000.

Platea San Martín y Belgrano altas: $260.000.

Sívori y Centenario medias: $320.000.

Plateas bajas: $450.000.

Plateas medias: $480.000.

scaloni-va.jpg La oportunidad de ver a la selección de Scaloni en el Monumental y frente a Venezuela ya tiene precio.

El retiro de tickets será presencial en las boleterías del Monumental los días 30 de agosto (de 9 a 13) y del 1 al 3 de septiembre (de 9 a 15). Los menores desde los 3 años deben pagar entrada completa en plateas, mientras que las personas con discapacidad deberán gestionar previamente su acceso desde la misma plataforma online, ya que no se harán trámites en puerta el día del partido.

El estadio abrirá sus puertas a las 16.30 y se recomienda llegar con tiempo para evitar demoras. La Albiceleste llega como líder de la tabla con 35 puntos, mientras que Venezuela se ubica séptima, todavía con chances de pelear por un lugar en el repechaje.