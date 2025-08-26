Marcelo Gallardo se fue enojado y no dio conferencia de prensa tras el empate ante Lanús







El entrenador el "Millonario" decidió no hablar luego de la igualdad por 1-1 ante el elenco granate, válida por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Enojado porque le empataron en la última jugada, Gallardo suspendió la conferencia de prensa y se fue sin hablar

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, suspendió la conferencia de prensa luego del empate 1-1 ante Lanús, válido por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, llevado a cabo en el Estadio Néstor Díaz Pérez.

El cuadro "granate" le arrebató el triunfo en la última jugada al “Millonario” y desató la furia del director técnico, quien decidió no brindar declaraciones tras el encuentro, a pesar de que la igualdad colocó su equipo como lider del Grupo B con 12 puntos, a uno de diferencia del escolta Vélez.

Tras el gol de Gonzalo Montiel, a los 32 minutos del segundo tiempo, los de Núñez no pudieron mantener la ventaja en el resultado. Rodrigo Castillo, delantero del elenco comandado por Mauricio Pellegrino, marcó el tanto del empate a los 5’ del mismo periodo.

Al “Muñeco” se lo vio molesto durante el desarrollo del duelo y ante una pérdida de balón por parte de Juan Fernando Quintero, el DT explotó de enojo y empujó a su ayudante de campo, Matías Biscay.

Con este resultado, River acumula nueve encuentros sin conocer la derrota en el segundo semestre, donde acumula cuatro triunfos y cinco empates. Ahora, deberá enfrentar a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina, el próximo jueves desde las 21:15.