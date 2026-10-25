River venció a Racing en el Monumental y llega afilado al Superclásico ante Boca.

El Millonario se impuso 1-0 por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, con un cabezazo de Lautaro Rivero. El equipo de Leonardo Ponzio sumó su sexto triunfo en ocho partidos bajo su conducción y quedó cuarto en la Zona B. La Academia, en cambio, perdió y se quedó sin chances de clasificar a los playoffs.

River venció 1-0 a Racing y logró una victoria clave este domingo en el estadio Monumental, en un partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, y llegará con confianza al Superclásico ante Boca. El único gol del encuentro lo convirtió Lautaro Rivero , de cabeza, a los 33 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio alcanzó los 23 puntos y trepó al cuarto puesto de la Zona B. Además, sumó su sexto triunfo en ocho partidos desde que el entrenador asumió la conducción del plantel.

La realidad de Racing es muy diferente: la derrota lo dejó con 12 unidades, en el decimotercer lugar de la Zona B y sin posibilidades matemáticas de meterse entre los ocho mejores del grupo ni de clasificar a las copas internacionales. La Academia atraviesa un momento complicado y deberá buscar la recuperación ante Aldosivi.

El Millonario salió a buscar el partido desde el comienzo y tuvo su primera oportunidad a los seis minutos, cuando Gonzalo Montiel sacó un zurdazo cruzado que Facundo Cambeses desvió al córner. Racing respondió cuatro minutos después con una llegada de Tomás Conechny, que probó con un remate bajo y cruzado, controlado sin problemas por Santiago Beltrán.

Con el correr de los minutos, River logró encontrar espacios y empezó a acercarse con mayor peligro. A los 33 minutos, una buena combinación por la izquierda terminó con un centro de Ángel Correa al segundo palo, donde apareció Lautaro Rivero para conectar un cabezazo contra el poste derecho y marcar el 1-0.

Sobre el cierre de la primera parte, Thiago Almada envió un pase atrás para Correa, cuyo remate fue controlado por Cambeses. En la continuidad de la jugada, River llegó a convertir otro gol, pero el tanto fue anulado tras la intervención del VAR por una posición adelantada que interfería en la visión del arquero. La decisión generó polémica y el equipo de Ponzio se fue al descanso con la ventaja mínima.

En el segundo tiempo, River mantuvo la iniciativa y tuvo una oportunidad clara a los nueve minutos, cuando Correa quedó mano a mano con Cambeses. El arquero de Racing respondió con una buena intervención para evitar el segundo. El conjunto visitante intentó mantenerse en partido, pero le costó generar situaciones de peligro sostenidas.

A los 24 minutos, una gran habilitación larga de Rivero encontró nuevamente a Correa, que bajó la pelota para la llegada de Almada. El mediocampista quedó en posición de remate, pero Cambeses volvió a imponerse y sostuvo a la Academia. Más tarde, Almada probó con un tiro libre cercano al área, aunque su disparo pasó apenas por encima del travesaño.

River administró la ventaja durante el tramo final y se quedó con tres puntos importantes en la previa del clásico más esperado. El próximo domingo 1 de noviembre, desde las 15, visitará a Boca en una nueva edición del Superclásico. Racing, por su parte, recibirá a Aldosivi el viernes 30 de octubre a las 21.15.

Formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Thiago Almada, Lucas Beltrán, Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Gastón Lodico, Matías Kranevitter, Alejandro Tello; Matías Zaracho; Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.